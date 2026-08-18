Estados Unidos lanza un nuevo servicio para resolver problemas en el espacio

La Agencia de Desarrollo Espacial (SDA) y la Unidad de Innovación de Defensa (DIU), dependientes del Departamento de Defensa de Estados Unidos, han iniciado la primera fase del programa deorbit-as-a-service (DaaS), destinado a eliminar los desechos orbitales y hacerlos reingresar de forma controlada en la atmósfera. Según Ixbt.com, en el marco de esta iniciativa, Firefly Aerospace, D-Orbit y Katalyst Space recibieron un total de 8,4 millones de dólares para el diseño preliminar de sistemas capaces de aproximarse a naves espaciales, capturarlas, trasladarlas y sacarlas de órbita. Al respecto, Ixbt.com informa de ello.

El creciente número de satélites fuera de servicio y diversos fragmentos en órbita se está convirtiendo en un problema grave para la astronáutica mundial. Tras la fase de revisión inicial, la SDA y la DIU seleccionarán las soluciones tecnológicas consideradas más adecuadas para una demostración directa en el espacio. Cada equipo participante propone un enfoque propio y soluciones de ingeniería específicas para cumplir esta misión.

Nuevos enfoques tecnológicos y planes de las empresas

D-Orbit está desarrollando junto con TransAstra un sistema manipulador con un dispositivo de agarre suave, diseñado para capturar posibles desechos espaciales. Firefly propone utilizar la configuración Elytra Dawn de su plataforma multipropósito, destinada a prestar servicio a objetos en órbita. Por su parte, Katalyst Space está implementando la plataforma robótica estandarizada Nexus, diseñada para emplear una única estructura básica para distintos clientes y misiones.

Según los expertos, este enfoque reducirá considerablemente los costes de diseñar un aparato independiente para cada objeto. La escalabilidad es la principal prioridad. Con el método tradicional, cada satélite se diseña para abandonar la órbita de forma autónoma al finalizar su misión. El nuevo modelo DaaS permitirá a los operadores contratar esta operación con una empresa especializada una vez completada la misión principal.

Logística orbital y posibilidades futuras

Los representantes de D-Orbit señalan que disponer de un servicio probado ayudará a los operadores a aumentar las probabilidades de completar con éxito sus misiones. Los aparatos complejos y problemáticos podrán entregarse posteriormente a servicios especializados para su eliminación. Sin embargo, no se trata únicamente de gestionar desechos: estas mismas tecnologías podrían utilizarse en el futuro para reparar satélites, trasladarlos a otra órbita y repostarlos.

Los contratos actuales permiten a las empresas probar la futura economía de la logística orbital como servicio. Se espera que los encargos públicos proporcionen al sector sus primeras demostraciones reales, tras lo cual estos servicios también podrían ser utilizados por operadores comerciales. La selección final de los sistemas dependerá de su madurez técnica, el concepto de misión, los plazos establecidos y el precio, sentando las bases para la creación de un mercado espacial completamente nuevo.