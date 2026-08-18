Quvonchbek Ismoilov conquista el oro en el Campeonato Mundial

El Campeonato Mundial de lucha U20, celebrado en Bratislava, capital de Eslovaquia, comenzó con un gran éxito y una victoria histórica para la selección de Uzbekistán.

En la primera jornada del Mundial se definieron los ganadores y medallistas de cuatro categorías de peso de lucha grecorromana. En la categoría de 63 kg, nuestro talentoso luchador, que representaba a Uzbekistán, Quvonchbek Ismoilov derrotó a todos sus rivales uno tras otro y se proclamó campeón del mundo .

Una intensa final de 9-7 en el camino hacia el título

En la final decisiva, nuestro compatriota se enfrentó al potente luchador ruso Salim Karmaxov. En un combate intenso y muy disputado, Quvonchbek Ismoilov mostró gran técnica, determinación y superioridad táctica para derrotar a su rival por 9-7 y sumar la medalla de oro al medallero de la selección.

Antes de la final, nuestro compatriota ya había librado combates exigentes y llenos de determinación ante varios de los mejores luchadores del mundo:

Dieciseisavos de final: derrotó con claridad por 14-5 al chino Jaojian Wang;

Octavos de final: logró una dramática victoria por 9-8 sobre el finlandés Matias Arpyanen;

Cuartos de final: superó por 3-2 al representante de Azerbaiyán Tural Ahmadov;

Semifinales: se impuso por 3-2 al ecuatoriano Veliz Karrasedo en un duelo intenso y selló su pase a la final.

Otros tres luchadores uzbekos aún pueden ganar el bronce

En la siguiente jornada, la selección de Uzbekistán podría ampliar aún más su cosecha de medallas:

Hojiakbar Qo‘chqorov (55 kg): subirá directamente al tapiz por el bronce contra el ganador del combate de repesca;

Behruzbek Aliyev (72 kg): luchará directamente por el tercer puesto contra el rival que se determinará tras los combates de repesca;

Faxrikamol Komiljonov (97 kg): en su camino hacia el bronce, primero se enfrentará al japonés Ryosey Katamtsu en el combate de repesca.

En los tapices de Bratislava, el enorme potencial de la escuela uzbeka de lucha vuelve a quedar demostrado.

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