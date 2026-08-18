Quvonchbek Ismoilov conquista el oro en el Campeonato Mundial

·3·Deportes
Quvonchbek Ismoilov conquista el oro en el Campeonato Mundial

El Campeonato Mundial de lucha U20, celebrado en Bratislava, capital de Eslovaquia, comenzó con un gran éxito y una victoria histórica para la selección de Uzbekistán.

En la primera jornada del Mundial se definieron los ganadores y medallistas de cuatro categorías de peso de lucha grecorromana. En la categoría de 63 kg, nuestro talentoso luchador, que representaba a Uzbekistán, Quvonchbek Ismoilov derrotó a todos sus rivales uno tras otro y se proclamó campeón del mundo .

Una intensa final de 9-7 en el camino hacia el título

En la final decisiva, nuestro compatriota se enfrentó al potente luchador ruso Salim Karmaxov. En un combate intenso y muy disputado, Quvonchbek Ismoilov mostró gran técnica, determinación y superioridad táctica para derrotar a su rival por 9-7 y sumar la medalla de oro al medallero de la selección.

Antes de la final, nuestro compatriota ya había librado combates exigentes y llenos de determinación ante varios de los mejores luchadores del mundo:

  • Dieciseisavos de final: derrotó con claridad por 14-5 al chino Jaojian Wang;

  • Octavos de final: logró una dramática victoria por 9-8 sobre el finlandés Matias Arpyanen;

  • Cuartos de final: superó por 3-2 al representante de Azerbaiyán Tural Ahmadov;

  • Semifinales: se impuso por 3-2 al ecuatoriano Veliz Karrasedo en un duelo intenso y selló su pase a la final.

Quvonchbek Ismoilov conquista el oro en el Campeonato Mundial

Otros tres luchadores uzbekos aún pueden ganar el bronce

En la siguiente jornada, la selección de Uzbekistán podría ampliar aún más su cosecha de medallas:

  • Hojiakbar Qo‘chqorov (55 kg): subirá directamente al tapiz por el bronce contra el ganador del combate de repesca;

  • Behruzbek Aliyev (72 kg): luchará directamente por el tercer puesto contra el rival que se determinará tras los combates de repesca;

  • Faxrikamol Komiljonov (97 kg): en su camino hacia el bronce, primero se enfrentará al japonés Ryosey Katamtsu en el combate de repesca.

En los tapices de Bratislava, el enorme potencial de la escuela uzbeka de lucha vuelve a quedar demostrado.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte este artículo con tus contactos a través de Telegram u otras redes sociales.

Quvonchbek IsmoilovBratislavaUzbekistánEslovaquia
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El FC Barcelona incorpora al joven talento Jesse BisiuEl FC Barcelona incorpora al joven talento Jesse BisiuHoy, 04:16Lo que se sabe de Jesse Bisiu, autor de un brillante debut con el FC BarcelonaLo que se sabe de Jesse Bisiu, autor de un brillante debut con el FC BarcelonaHoy, 03:54Temporada de MLS: Nashville SC golea a Inter MiamiTemporada de MLS: Nashville SC golea a Inter MiamiHoy, 03:53El Milan inicia gestiones para fichar a EndrickEl Milan inicia gestiones para fichar a EndrickHoy, 02:38El Real Madrid pospone el regreso de sus jóvenes talentosEl Real Madrid pospone el regreso de sus jóvenes talentosHoy, 01:31Reece James opina sobre su estado físico y la nueva temporadaReece James opina sobre su estado físico y la nueva temporadaHoy, 01:14
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov