Samsung Galaxy Z Fold8 considerado irreparable

El famoso smartphone plegable Samsung Galaxy Z Fold8 fue desmontado y examinado por los expertos de iFixit, quienes calificaron su reparabilidad como baja. Según ixbt.com, el dispositivo solo obtuvo 4 puntos sobre 10, una puntuación muy baja para un dispositivo insignia de esta categoría. Ixbt.com informa .

Según los expertos, el principal problema no reside únicamente en la complejidad de su diseño. Por ejemplo, durante el desmontaje, el marco alrededor de la pantalla se partió en varios trozos. Sin embargo, no hay otra forma de acceder a la parte principal del moderno mecanismo.

Debilidades de la protección y el mecanismo

Aunque esto no afecta directamente al proceso de reparación, los especialistas señalaron que la bisagra de este smartphone avanzado no está suficientemente protegida contra el polvo. A pesar de la protección anunciada conforme al estándar IP48, las pruebas demostraron que el polvo puede entrar libremente en el mecanismo y dejarlo inutilizado.

La revisión también reveló que el adhesivo que sujeta la batería es extremadamente resistente. Incluso los especialistas tuvieron dificultades para separar el acumulador del chasis de forma segura.

Características generales del diseño

Salvo por la retirada de la pantalla, el proceso de apertura del resto del dispositivo no difiere mucho del de otros smartphones modernos. Aun así, se detectó la presencia de cables flex adicionales y de particularidades propias debido a que cuenta con dos partes de chasis.

Esta evaluación representa una señal importante para los usuarios y los aficionados a la tecnología. Demuestra que, al comprar dispositivos tan complejos y costosos, también es necesario tener en cuenta los futuros gastos de mantenimiento y reparación.