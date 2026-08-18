Mujer que no veía desde hacía 13 años vuelve a ver tras un golpe

En la vida de Liza Reid, residente en Auckland, Nueva Zelanda, ocurrió un hecho inesperado. Perdió la vista durante su infancia debido a un tumor cerebral y vivió casi sin ver durante 13 años. Sin embargo, después de un simple accidente ocurrido en 2000, parte de su visión regresó de forma inesperada.

Un golpe inesperado

Liza perdió la vista a los 11 años debido a un tumor cerebral. Como el tumor presionaba su nervio óptico, durante años se desplazó con la ayuda de un perro guía.

El 15 de noviembre de 2000, Liza, de 24 años, se inclinó para besar a su perro guía Amiantes de dormir. En ese momento perdió el equilibrio y se golpeó fuertemente la cabeza contra una mesa de centro. Como el accidente no parecía grave, se fue a dormir como de costumbre.

Pero al despertarse, Liza no podía creer lo que veía — había vuelto a ver.

Volvió a ver a su familia tras 13 años

La visión de Liza no se recuperó por completo, sino solo parcialmente. Según las fuentes, aproximadamente el 80 % de la visión de su ojo izquierdo se había recuperado .

Uno de los momentos más emotivos para ella fue volver a ver a su familia. El hermano de Liza, a quien no había visto durante 13 años, había pasado de la infancia a la edad adulta y se había convertido en un joven adulto.

«Se ha convertido en un hombre», recordó Liza, sorprendida al ver a su hermano con barba. Su madre le pareció casi reconocible, aunque notó que los años la habían envejecido.

Los médicos tampoco encontraron una respuesta clara

El aspecto más misterioso de esta historia es la razón por la que recuperó la visión. Los médicos no pudieron ofrecer una explicación científica precisa sobre el estado de Liza.

Según algunas hipótesis, el golpe en la cabeza pudo haber cambiado la presión que afectaba al nervio óptico. Pero esto es solo una suposición, y no se ha demostrado con exactitud por qué regresó la visión de Liza.