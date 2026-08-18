La última jornada de la Major League Soccer (MLS) ofreció a los aficionados numerosos resultados inesperados y enfrentamientos intensos. Según informó Goal.com, Nashville SC goleó a Inter Miami en casa en uno de los partidos más destacados del campeonato. El resultado reflejó claramente el estado actual de ambos equipos y sus ambiciones para esta temporada. Sobre ello, Goal.com informa .

Según el calendario de la competición, Nashville SC está mostrando esta temporada su juego más regular y completo. El equipo solo tuvo dificultades en la Leagues Cup, frente a algunos de los clubes más fuertes de México. Aun así, es el conjunto que menos goles ha encajado en la Conferencia Este de la MLS y lidera claramente en diferencia de goles.

Un resultado inesperado en el duelo de líderes

La dupla ofensiva de Nashville SC, formada por Sam Surridge y Hany Mukhtar, sigue siendo un quebradero de cabeza para sus rivales. Por su parte, los jugadores de Miami están afrontando varios problemas relacionados con el ritmo y la continuidad de juego. Lionel Messi regresó a los terrenos de juego menos de dos semanas después del fallecimiento de su padre, pero el funcionamiento colectivo del equipo aún no ha recuperado por completo su nivel. Aun así, la calidad individual de la estrella argentina sigue marcando la diferencia.

Sin embargo, esta vez ni siquiera los esfuerzos del experimentado futbolista pudieron evitar la derrota de Inter Miami. Nashville SC marcó varios goles sin respuesta y volvió a confirmar sobre el terreno de juego su liderato en la Conferencia Este. Esta derrota será, sin duda, un serio problema que el club de Miami deberá resolver.

Cambios y crisis en otros equipos

También se produjeron hechos destacados en otros partidos de la competición. San Diego FC, en particular, atravesaba algunas dificultades este año después de su exitosa participación la temporada pasada. Tras lograr un resultado sobresaliente en su primera temporada en la Conferencia Oeste, el equipo corría el riesgo de quedarse fuera de los playoffs. Sin embargo, la importante victoria conseguida en la última jornada contra LAFC le dio un nuevo impulso y mejoró su nivel de juego.

Al mismo tiempo, algunos equipos están atravesando una crisis. Los Red Bulls, dirigidos por Michael Bradley, comenzaron la temporada de forma excelente, pero ahora siguen perdiendo puntos debido a errores defensivos. La situación tampoco es tranquila en LAFC: los aficionados han iniciado protestas contra el entrenador Mark Dos Santos en la plataforma Change.org.