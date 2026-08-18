Los propietarios del OnePlus 12 se quejan de fallos en sus smartphones

Según la información publicada en redes sociales por el conocido informador Abishek Yadav, últimamente se han multiplicado los graves problemas relacionados con la placa base en los smartphones insignia OnePlus 12. Esta situación está causando una preocupación justificada entre los usuarios de estos costosos dispositivos, ya que este tipo de defectos de hardware puede provocar que el gadget deje de funcionar por completo. Ixbt.com lo informa.

El informador señaló en su página que el problema se estaba extendiendo cada vez más y recomendó a los usuarios no actualizar el software por ahora. También expresó su esperanza de que OnePlus tomara medidas rápidas ante la situación. En los comentarios de la red social X, otros compradores confirmaron haber experimentado problemas similares.

Problemas a los que se enfrentan los usuarios

En los debates en línea se supo que no solo los propietarios del OnePlus 12, sino también los del modelo OnePlus 12R, estaban sufriendo fallos. En concreto, un usuario escribió que un problema que comenzó con el parpadeo de la pantalla acabó provocando que el display se apagara por completo. Aunque el centro de servicio sustituyó la pantalla, el fallo volvió a aparecer y los especialistas indicaron que la causa real estaba en la placa base.

Se destaca que la mayoría de las quejas comenzaron, especialmente, después de actualizar el sistema. Algunos compradores indicaron que, tras el diagnóstico, tuvieron que sustituir directamente la placa base, mientras que otros se quejan del sobrecalentamiento del smartphone y de un funcionamiento anómalo.

Posibles consecuencias y expectativas

Por ahora, los entusiastas de la tecnología y los seguidores de la marca esperan que el fabricante emita un comunicado oficial y presente un plan claro para solucionar los fallos. Si se confirman los errores de hardware, la empresa tendrá que realizar probablemente numerosas reparaciones en garantía o sustituir los dispositivos afectados.

Ante estos problemas técnicos, los especialistas aconsejan a los usuarios actuar con precaución, evitar instalar actualizaciones sospechosas y acudir de inmediato a los centros de servicio autorizados cuando surja algún problema.