Una madre de 13 años recupera a su bebé por vía judicial

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Una madre de 13 años recupera a su bebé por vía judicial

Ser madre a los 13 años es un destino que a la mayoría de las personas les resulta difícil imaginar. Sin embargo, eso fue exactamente lo que le ocurrió a Anameka Axter Jui, en Bangladesh.

Según se supo, Jui conoció a través de Facebook, cuando tenía 11 años, a un joven mucho mayor que ella, de 20 años. Más tarde se casaron y la niña dio a luz a un bebé.

Sin embargo, la situación cambió radicalmente después del nacimiento del bebé. Según Jui, su esposo y su suegra le quitaron a su bebé de siete meses. La niña fue expulsada de la casa.

Una joven sonríe mientras sostiene a un bebé en brazos.

Jui no quería separarse de su hijo y decidió resolver el asunto ante los tribunales. Tras examinar el caso, el tribunal ordenó devolver legalmente el bebé de siete meses a su madre.

De este modo, la niña de 13 años, que aún no había dejado atrás su infancia, luchó por su bebé y logró recuperarlo por vía judicial.

Aunque esta historia terminó con el reencuentro de una madre y su bebé, también plantea graves preguntas sobre el destino de esta menor de edad.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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