El Real Madrid pospone el regreso de sus jóvenes talentos

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El Real Madrid pospone el regreso de sus jóvenes talentos

La directiva y el cuerpo técnico del Real Madrid han tomado una decisión particular sobre la política de fichajes enfocada en el futuro cercano del equipo. Según informó Defensa Central, el club decidió aplazar un año más la posibilidad de reincorporar a su plantilla a dos prometedores futbolistas formados en su cantera: Chema Andrés y Jacobo Ramón. Esta medida forma parte de un plan a largo plazo destinado a corregir las principales carencias del equipo. Goal.com informa de ello.

Durante el actual mercado de fichajes de verano, la directiva del club había ofrecido al entrenador la opción de recuperar de inmediato a estos dos jóvenes talentos para reforzar el centro del campo y la defensa. Sin embargo, tras un análisis exhaustivo, ambas partes concluyeron que era preferible darles una temporada más para seguir trabajando en su desarrollo. Su actual ritmo de progresión despierta un gran interés en la directiva del club.

Condiciones financieras y cláusulas de regreso

El Real Madrid tiene el derecho de repescar a Chema Andrés en el verano de 2027 por 18 millones de euros. Por su parte, el precio del traspaso del defensa Jacobo Ramón oscila entre 9 y 10 millones de euros. Según los especialistas, fichar a ambos jugadores por una suma total que no supere los 30 millones de euros sería una opción muy conveniente y razonable desde el punto de vista financiero para el club.

El club ya había obtenido anteriormente ciertos ingresos con la venta de estos futbolistas. Como su valor de mercado está creciendo de forma estable, el conjunto blanco también podría obtener beneficios económicos en el futuro. Si los jugadores mantienen un alto nivel de rendimiento en sus equipos europeos, el Real Madrid podría venderlos posteriormente a otros clubes por un precio más elevado y generar ganancias.

Un periodo de prueba en los campos europeos

Actualmente, Chema Andrés defiende los colores del Stuttgart alemán, mientras que Jacobo Ramón juega en el Como italiano. Ambos talentos se están ganando con éxito un puesto en el once titular de sus nuevos equipos y muestran un rendimiento sólido. Su experiencia en ligas extranjeras constituirá una base importante para jugar en el futuro en el gigante madrileño.

Según la fuente, el cuerpo técnico sigue atentamente cada partido de los futbolistas en las ligas alemana e italiana. Al finalizar la temporada, se tomará una decisión definitiva en función de sus resultados y se concretará la fecha de su regreso al Santiago Bernabéu. En esta etapa, la prioridad es que los jóvenes acumulen minutos y sigan mejorando sus habilidades.

Real MadridChema AndrésJacobo RamónFichajesLa Liga
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Jahongir Tursunov
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