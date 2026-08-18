El FC Barcelona incorpora al joven talento Jesse Bisiu

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El FC Barcelona incorpora al joven talento Jesse Bisiu

El FC Barcelona ha puesto en marcha otro proyecto prometedor en el mercado de fichajes y ha reforzado su plantilla con el joven talento belga Jesse Bisiu. Según AS, el futbolista, nacido en Lovaina en 2008, logró captar de inmediato la atención del público al marcar dos goles contra el Basilea en su último amistoso. Sobre ello, Goal.com informa que

la directiva del club había resuelto el fichaje de este joven varios meses atrás. Las reuniones entre Dennis te Kloese, que fue director deportivo del Club Brujas, y los ojeadores del FC Barcelona resultaron decisivas. Aunque muchos otros equipos también pujaron por el futbolista, los azulgranas consideraron su incorporación una prioridad absoluta.

João Amaral, uno de los colaboradores más cercanos del director deportivo del FC Barcelona, Deco, había seguido personalmente a Bisiu en la semifinal de la Liga Juvenil de la UEFA contra el Benfica. Aunque los problemas físicos limitaron las posibilidades del jugador en aquel encuentro, la confianza de los dirigentes del club en él no disminuyó.

Detalles y aspectos económicos del fichaje

El club catalán no dudó en pagar 8 millones de euros por un futbolista cuyo valor de mercado era inferior a un millón de euros. Los ojeadores vieron en él el potencial especial propio de los extremos formados en la legendaria academia del Ajax.

Según los especialistas, Jesse Bisiu ya se ha ganado rápidamente un lugar en el vestuario gracias a su carácter tranquilo, su gran confianza en sí mismo, alejada de la arrogancia, y su trato amistoso. Estas cualidades facilitarán considerablemente su adaptación al equipo.

Las expectativas en torno a Lamine Yamal

Los periodistas de AS también analizaron el futuro del joven futbolista y su relación con la estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal. En su opinión, ambos talentos, pertenecientes a la misma generación, representan a la «generación TikTok» y podrían encontrar pronto una conexión especial.

En particular, se espera que Lamine Yamal ejerza como una especie de «hermano mayor» para su joven compañero, tanto dentro como fuera del campo. El «factor X» de Bisiu —un talento único unido a su carisma— podría convertirlo en uno de los principales proyectos del club catalán para los próximos años.

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Jahongir Tursunov
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