Khabib nombra a 4 equipos que podrían sorprender a todos en el Mundial 2026

Antes de la fase eliminatoria de la Copa del Mundo, Khabib Nurmagomedov enumeró a los equipos capaces de dar resultados inesperados.

Entre los cuatro elegidos por el ex campeón de la UFC no hay favoritos del torneo. Sin embargo, cada uno de ellos se enfrentará a un rival fuerte en los dieciseisavos de final y podría dar una gran sorpresa.

¿Qué equipos eligió Khabib?

Según Nurmagomedov, ex luchador de 37 años y miembro del Salón de la Fama de la UFC, las siguientes selecciones son capaces de sorprender a muchos en la fase eliminatoria:

«La fase eliminatoria será, sin duda, más interesante. Japón, Colombia, Senegal y Marruecos pueden sorprender mucho a la gente», escribió Nurmagomedov.

Un duro examen espera a los cuatro equipos

Todos los equipos mencionados por Khabib se medirán a rivales serios en los dieciseisavos de final.

Equipo Rival en la fase eliminatoria Marruecos Países Bajos Japón Brasil Colombia Ghana Senegal Bélgica

Especialmente el encuentro entre Japón y Brasil, y el de Marruecos contra Países Bajos, despiertan gran interés.

¿Hay oportunidad de dar la sorpresa?

En la fase eliminatoria de la Copa del Mundo, la preparación y el desempeño en el día del partido importan más que el nombre o la historia del equipo.

Japón con su fútbol disciplinado y rápido, Marruecos con su defensa sólida, Senegal con su superioridad física y Colombia con su estilo ofensivo pueden causar serios problemas a sus rivales.

En la fase eliminatoria, un solo error es suficiente para quedar fuera. Por eso, ni siquiera los favoritos pueden estar tranquilos.

¿Se cumplirá la predicción de Khabib?

Si al menos uno de los equipos elegidos por Nurmagomedov elimina a un favorito, será una de las mayores sorpresas de los dieciseisavos de final.

¿Ahora la pregunta principal es: podrán Japón detener a Brasil, Senegal a Bélgica o Marruecos a Países Bajos?

¿Cuál de los cuatro equipos mencionados por Khabib crees que dará la mayor sorpresa? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al fútbol.