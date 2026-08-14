Una madre mató a su bebé con el calor de un secador y fue condenada a seis años de prisión

En Aberdeenshire, Escocia, Courtney Gartshore, de 28 años, fue condenada a seis años de prisión por causar la muerte de su hija de tres meses, Dalia-Rose.

La tragedia ocurrió el 30 de septiembre de 2023 en Peterhead. En el juicio se estableció que Gartshore dirigió durante un largo periodo el aire caliente de un secador hacia la cabeza y el cuerpo del bebé. Aproximadamente el 18 % del cuerpo de la niña sufrió graves lesiones.

Los expertos declararon que la principal causa de la muerte no fueron las quemaduras, sino el sobrecalentamiento extremo del organismo y un golpe de calor.

Gartshore declaró que no tenía intención de dañar ni matar a su hija y que no recordaba haber usado el secador. Sin embargo, el tribunal la declaró culpable de negligencia extremadamente grave.

Durante el juicio también se supo que, en el momento de los hechos, la mujer cuidaba sola del bebé y había consumido alcohol.

El juez Simon Collins calificó el caso de «extremadamente preocupante» y señaló que Gartshore había incumplido gravemente el deber parental más básico.

Finalmente, Gartshore fue condenada a seis años de prisión.