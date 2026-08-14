Resuelto el conflicto en torno al traspaso de Davide Frattesi

En el mundo del fútbol, los últimos días del mercado de fichajes suelen estar llenos de situaciones inesperadas. Según Goal.com, entre el Inter y la Lazio surgió una situación tensa en la Serie A por el traspaso del centrocampista Davide Frattesi, que se resolvió en los últimos minutos. Aunque las partes habían alcanzado inicialmente un acuerdo, la intervención de los organismos oficiales lo cambió todo. Sobre ello, Goal.com informa de que.

Se supo que el Inter y la Lazio habían alcanzado un acuerdo preliminar el 13 de agosto por el traspaso del jugador. Según lo pactado, Davide Frattesi se incorporaría al club romano cedido por 1 millón de euros, con una opción de compra fijada en 14 millones de euros. Esta cláusula debía convertirse en una obligación de compra si la Lazio terminaba décima en la Serie A o si el jugador disputaba un determinado número de partidos. El Inter también conservaba el derecho a recibir el 50 % de una futura venta.

El obstáculo del traspaso y los cambios en el acuerdo

Sin embargo, en la mañana del 14 de agosto, la dirección de la Serie A bloqueó la operación. El problema surgió porque las actividades de fichajes de la Lazio están actualmente restringidas y el club debe mantener un saldo financiero igual a cero. La objeción de la oficina de Via Rosellini se centraba precisamente en la obligación de compra. El club dirigido por Claudio Lotito no podía garantizar por adelantado un saldo nulo para el periodo de fichajes una vez activada la obligación de 14 millones de euros.

Debido a problemas relacionados con los ratios financieros y el límite de valor de la plantilla, el acuerdo quedó paralizado. Por ello, la dirección del Inter, y Giuseppe Marotta personalmente, expresaron su profundo descontento. El jugador y sus agentes, que estaban a punto de volar de Milán a Roma, quedaron atrapados en el aeropuerto y tuvieron que ver cómo el vuelo reservado despegaba sin ellos.

Nueva fórmula y acuerdo definitivo

La directiva de la Lazio inició negociaciones rápidas para calmar la situación y elaboró una nueva fórmula para resolver el problema. Finalmente, las partes lograron modificar las condiciones del acuerdo y se permitió a Davide Frattesi volar a Roma.

Según el nuevo acuerdo, el traspaso se realiza bajo las siguientes condiciones:

La tarifa de cesión aumenta de 1 a 5 millones de euros;

La opción de compra baja de 14 a 10 millones de euros más variables;

Se mantiene sin cambios la cláusula por la que el Inter conserva el 50 % de los beneficios de una futura venta.

De este modo, una larga y polémica saga de fichajes llegó finalmente a su fin, y el centrocampista continuará su carrera con los Biancocelesti.