La selección de Uzbekistán sub-20 se enfrentará a Corea del Sur en Taskent !

La selección nacional sub-20 de Uzbekistán entra en la etapa final y decisiva de su preparación antes de las eliminatorias del torneo continental.

El experimentado técnico Jamoliddin Rahmatullayev y sus dirigidos se enfrentarán el 25 de agosto en Taskent a una de las mejores selecciones juveniles de Asia: la selección sub-20 de Corea del Sur en un partido amistoso internacional.

El último partido de preparación antes de las eliminatorias continentales

Del 25 de agosto al 6 de septiembre se disputarán los partidos de clasificación de la Copa Asiática Sub-20. Para nuestra selección, que se prepara a fondo para esta competición continental, el encuentro contra sus homólogos surcoreanos será la prueba más importante antes de los partidos oficiales.

Con este partido de preparación, el seleccionador Jamoliddin Rahmatullayev pretende evaluar por completo el estado físico y táctico de los jugadores titulares y elegir la táctica óptima para los partidos oficiales de clasificación.

Se espera que este intenso partido amistoso, que se disputará en un estadio de Taskent, sea una gran prueba y una auténtica escuela de fútbol para nuestros jóvenes jugadores.

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