Como considera a Liam Delap para reforzar su ataque

El entrenador del Como, Cesc Fàbregas, continúa muy activo en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar aún más la línea ofensiva de su equipo. Según Sky Sport, la directiva del club ya ha iniciado negociaciones preliminares por el fichaje del delantero del Chelsea Liam Delap, una opción que podría convertirse en su principal objetivo. Goal.com informa .

Esta temporada, el Como está siendo muy activo en el mercado de fichajes y aspira a formar una plantilla con nivel de Liga de Campeones. El club reconstruyó por completo su defensa y logró conservar a futbolistas talentosos como Nico Paz. Aun así, Cesc Fàbregas insiste en que el equipo necesita un delantero de primer nivel, capaz de ser titular indiscutible y de ayudarle a competir tanto en Italia como en Europa.

Las dificultades del fichaje de Moise Kean

En realidad, el Como llevaba tiempo planeando fichar al delantero de la Fiorentina Moise Kean. El club presentó dos ofertas oficiales por el internacional italiano, y la última ascendía a 35 millones de euros más bonus. Este fichaje también debía ser importante para las listas de la Serie A y la Liga de Campeones.

Sin embargo, el director deportivo de la Fiorentina, Fabio Paratici, rechazó la propuesta. Después, el director deportivo del Como, Ludi, comenzó a buscar alternativas y centró su atención en el Chelsea londinense.

La opción de Liam Delap y las negociaciones

La directiva del club ya había colaborado con éxito con el Chelsea en el fichaje de Trevoh Chalobah. Ahora, aprovechando esos vínculos diplomáticos, negocia por el delantero inglés Liam Delap, nacido en 2003. El conjunto londinense lo compró al Ipswich un año antes por aproximadamente 40 millones de euros.

Según Sky Sport, actualmente se está estudiando la posibilidad de cerrar el fichaje mediante una cesión. El Chelsea habría manifestado su disposición a pagar parte del salario del futbolista. Los primeros contactos entre las partes fueron positivos, y el nombre de Liam Delap gana fuerza como alternativa a Moise Kean.