¡Nuestros judocas, listos para conquistar Sudamérica: composición de la selección nacional!

Del 20 al 24 de agosto, Guayaquil, una de las principales ciudades de Ecuador, acogerá el prestigioso Campeonato Mundial de judo cadete.

En esta competición principal y más importante del año, 480 de los jóvenes judocas más talentosos, procedentes de 61 países, subirán al tatami en busca del título mundial. Entre ellos estará la selección nacional cadete de Uzbekistán al completo, que luchará por las principales medallas.

Según el comunicado oficial del servicio de prensa de la Federación de Judo de Uzbekistán, nuestra delegación partió hacia Sudamérica, Ecuador, bajo la dirección del entrenador principal Aurelian Chiprian Flis «Lista completa para el Mundial»

Lista completa para el Mundial

Conozca a los jóvenes judocas y al cuerpo técnico que defenderán el honor de nuestra selección en los escenarios continental y mundial:

Hombres:

-50 kg: Safoxo‘ja Sayfulloyev, Akbar Sharifov

-55 kg: Bobur Yusupov

-60 kg: Abubakr Sattorov, Davlat Ahrorov

-66 kg: Akromjon Karimov

-73 kg: Behruzbek Usmonov

-81 kg: Samandar Sunnatov

-90 kg: Jo‘rabek Eshpo‘latov

+90 kg: Alibek Durdiyev

Mujeres:

-40 kg: Iroda Sirojiddinova

-44 kg: Dilafruz Boltaboyeva, Alina Kolyucheva

-48 kg: Charos Hikmatova, Mohinur Ollaberganova

-57 kg: Ziyoda Javlonova, Zuhra Alimova

-63 kg: Parizoda Yuldasheva, Gulsanam Hazratova

-70 kg: Poshshajon Jumaboyeva

Cuerpo técnico y delegación:

Entrenador principal: Aurelian Chiprian Flis

Entrenadores: Gelaniy Ozdayev, Junna Kikuchi, Zokirjon Sobirov, Nilufar Yermaganbetova

Médica: Gulzoda Hakimova

Mánager del equipo: Dilshod Shukrulloyev

¡Deseamos mucho éxito y medallas de oro a nuestros compatriotas en sus intensos combates sobre los tatamis de Ecuador!

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