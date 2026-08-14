15 medallas en Taskent: resultados destacados del Campeonato Asiático en la capital
El prestigioso Campeonato Asiático de halterofilia para cadetes y juveniles, que se celebra en nuestra capital, Taskent, entra en su fase decisiva.
Según informó el servicio de prensa del Comité Olímpico Nacional de Uzbekistán, la nueva jornada de competición volvió a ser muy exitosa y fructífera para nuestros representantes: en un solo día, nuestros atletas sumaron 1 medalla de oro, 5 de plata y 9 de bronce .
El oro de Muhammadshokir Turdaliyev
Nuestro talentoso atleta, que compitió en la categoría de -95 kg entre los cadetes, Muhammadshokir Turdaliyev superó a todos sus rivales en dos tiempos, se proclamó campeón continental y aportó a nuestro equipo una nueva medalla de oro . Además, terminó segundo en la clasificación del total olímpico y obtuvo la medalla de plata .
Nuestros héroes, medallistas de plata y bronce
Conozcan a nuestros compatriotas que subieron al podio tras duros y reñidos enfrentamientos:
Medallistas de plata:
Muhammadshokir Turdaliyev (Cadetes, -95 kg) — en el total olímpico;
Bekzod G‘ofirjonov (Juveniles, -95 kg) — en dos tiempos;
Bekzod G‘ofirjonov (Juveniles, -95 kg) — en el total olímpico;
Dilnura Xoldorova (Juveniles, -77 kg) — en arranque;
Dilnura Xoldorova (Juveniles, -77 kg) — en el total olímpico.
Medallistas de bronce:
Alisher Osmanov (Cadetes, -95 kg) — en dos tiempos y en el total olímpico (2 medallas de bronce);
Elbek Idiyev (Cadetes, +95 kg) — en arranque, dos tiempos y total olímpico (3 medallas de bronce);
Xulkar Ro‘ziqulova (Cadetes, +77 kg) — en arranque (1 medalla de bronce);
Dilnoza Fayzullayeva (Juveniles, -77 kg) — en arranque, dos tiempos y total olímpico (3 medallas de bronce).
De este modo, los jóvenes levantadores uzbekos, futuro de la halterofilia nacional, vuelven a demostrar su alto nivel y excelente preparación en el Campeonato Asiático.
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