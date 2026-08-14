Islam Makhachev revela el mayor objetivo de la historia de la UFC: ¡un nuevo techo en las MMA!

La estrella de la UFC y actual campeón del peso wélter Islam Makhachev compartió sus próximos grandes objetivos en su carrera de artes marciales mixtas (MMA).

El luchador ruso destacó que ya ha conquistado numerosas cimas a lo largo de su carrera y afirmó que ahora aspira a lograr una racha de victorias que quede para siempre en la historia de las MMA y sea casi imposible de igualar.

«El objetivo es una racha de 20 victorias consecutivas»

Makhachev habló sobre el nuevo hito que se ha marcado:

«Ya hemos batido todos los récords que se podían batir. Ahora quizá haya que conseguir una racha de 20 victorias consecutivas en 20 combates. Sería una cifra increíble. Si logramos ganar 20 combates seguidos, lo más probable es que nadie pueda superar este récord histórico».

Siguiente paso hacia el récord: 16 de agosto, UFC 330

A día de hoy, Islam Makhachev acumula en el octágono 16 victorias consecutivas . Le espera una nueva prueba de máxima exigencia para elevar esa cifra a 17 y acercarse al récord.

Recordemos que el 16 de agosto, en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, durante el combate estelar del evento UFC 330 Islam Makhachev defenderá su cinturón de campeón ante el invicto aspirante irlandés Ian «Machado» Garry .

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