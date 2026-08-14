El PSG es más fuerte que el Real: la leyenda georgiana habló sobre el futuro de Kvaratskhelia

Leyenda del fútbol georgiano y exdefensa del AC Milan Kakha Kaladze líder del PSG y de la selección de Georgia Khvicha Kvaratskhelia se pronunció sobre los rumores de un posible fichaje por el Real Madrid.

El experimentado técnico no descartó que el traslado de Khvicha a Madrid pudiera ser un gran logro, pero afirmó claramente que, en la actualidad, el nivel de juego del club parisino es superior al del Real.

«El Real puede ficharlo sin problemas, pero…»

Kaladze respondió así a una pregunta sobre el futuro de la estrella y las diferencias entre ambos grandes clubes:

*«Si somos objetivos, sí, «el Real Madrid» puede permitirse ficharlo sin problemas… Simplemente, a día de hoy, «el PSG está mostrando un fútbol mucho más atractivo y es un equipo más fuerte que el Real. Al menos en este momento. Pero si miramos la historia, naturalmente, el Real es el club real y uno de los equipos más grandes de la historia del fútbol. Por eso, si Khvicha logra fichar por el Real Madrid, todos nos alegraremos por él. Sin embargo, no debe ser un simple traspaso: también tendrá que conquistar nuevas metas y ganar la Liga de Campeones. Entonces sí sería un verdadero éxito»*.

«¡Luis Enrique es un genio!»

La antigua estrella georgiana también elogió especialmente el trabajo que realiza el entrenador francés Luis Enrique con el equipo:

«Pero actualmente me gusta muchísimo el juego del PSG. Porque allí está Luis Enrique… ¡Es un verdadero entrenador genio!» — concluyó Kakha Kaladze.

Las buenas actuaciones de Khvicha Kvaratskhelia en París y su progreso bajo las órdenes de Luis Enrique han aumentado aún más su valor en el mercado de fichajes, manteniendo el interés de otros grandes clubes europeos, incluido el Real Madrid.

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