¿Qué le espera a Rio Ngumoha la próxima temporada?

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¿Qué le espera a Rio Ngumoha la próxima temporada?

El joven talento del Liverpool, Rio Ngumoha, necesitará contar con minutos de juego regulares durante la temporada 2026-2027 para dar un nuevo paso en su desarrollo. A sus 17 años, una de las grandes promesas del fútbol inglés ya había firmado varios registros históricos en las últimas temporadas y dado sus primeros pasos importantes hacia un puesto en el primer equipo. Goal.com informa .

Según Goal.com, la leyenda del Liverpool John Barnes habló con 247Bet sobre el futuro del joven extremo y destacó la importancia de abordar su crecimiento de forma progresiva. En opinión del experto, el público suele esperar que los jóvenes se conviertan de inmediato en los mejores futbolistas del mundo, sometiéndolos a una presión excesiva.

Los primeros logros de la joven promesa en el club

Tras llegar de la academia del Chelsea al Liverpool, Rio Ngumoha debutó con los Reds en enero de 2025 y se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido con el primer equipo en la historia del club. Entonces tenía solo 16 años y 135 días, mientras que el entrenador Arne Slot trató de aprovechar su potencial de manera gradual.

Además, en agosto, su dramático gol de la victoria contra el Newcastle United le permitió convertirse en el jugador más joven en marcar con el Liverpool. Después también brilló en la Champions League, la FA Cup y la League Cup, y debutó con la selección de Inglaterra en un amistoso contra Nueva Zelanda.

Los principales objetivos para la próxima temporada

John Barnes sostiene que, en esta etapa, lo más importante para Rio Ngumoha es consolidarse en el equipo y progresar paso a paso. «Tenemos que asegurarnos de que juegue con regularidad en el primer equipo; solo después podremos hablar de él como un jugador referente del Liverpool o de la selección de Inglaterra», afirmó la leyenda del club.

El estilo de juego de Ngumoha se basa principalmente en su intensidad ante los rivales y en avanzar con el balón. Aunque en ocasiones se le acusa de realizar movimientos innecesarios, el cuerpo técnico del Liverpool entiende que no debe limitar su creatividad, ya que precisamente esa cualidad lo diferencia de otros atacantes.

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