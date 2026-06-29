El seleccionador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, compartió sus planes sobre Neymar antes del encuentro contra Japón en los octavos de final de la Copa del Mundo. Según el experimentado técnico, aunque el delantero estrella se encuentra actualmente en buena forma deportiva, se espera que comience el primer partido de los play-offs desde el banquillo. Esta decisión está relacionada con el proceso de recuperación del futbolista tras largas lesiones. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El camino de Neymar hacia la Copa del Mundo 2026 ha sido bastante arduo. Debido a una grave lesión de rodilla en octubre de 2023 y posteriores problemas en los músculos de la pantorrilla, estuvo fuera del campo durante mucho tiempo. El delantero, que se perdió los primeros encuentros de grupo contra Marruecos y Haití, puso fin a un paréntesis de tres años en la selección entrando desde el banquillo en el partido contra Escocia.

Estrategia de precaución

En la rueda de prensa, Carlo Ancelotti destacó que el estado de Neymar ha mejorado significativamente. Según Goal.com, el técnico italiano está satisfecho con su preparación, pero no tiene la intención de lanzarlo inmediatamente a un ritmo competitivo de 90 minutos. "Neymar ha tenido un gran crecimiento la semana pasada. Está listo para jugar más de 15 minutos, pero todo dependerá del guion del partido y de la situación en el campo", explicó el entrenador.

Las opiniones del futbolista japonés Kento Shiogai sobre este enfrentamiento también causaron revuelo. El delantero del Wolfsburg sugirió que el antiguo poder de la selección brasileña está disminuyendo. Sin embargo, Ancelotti aclaró que no prestaría atención a tales "juegos mentales" (mind games) y que centraría toda su atención en la preparación táctica.

Los resultados recientes demuestran que la selección de Japón no es un rival fácil para Brasil. Los "Samuráis" mantienen actualmente una racha de 10 partidos invictos. Durante esta serie, derrotaron a Brasil 3-2 en Tokio y se impusieron a Inglaterra en el estadio de Wembley en Londres. Ancelotti no ocultó que ha sacado las conclusiones correctas de la derrota del año pasado.

En la fase de grupos, Japón empató con Países Bajos, venció ampliamente a Túnez y terminó segundo en su grupo. Brasil avanzó a los play-offs como ganador de grupo. Ahora, la entrada de líderes experimentados como Neymar podría dar a los "Pentacampeões" una ventaja no solo táctica, sino también psicológica.

Este duelo también despierta un gran interés entre los aficionados al fútbol de Uzbekistán, ya que los enfrentamientos entre Brasil y Japón siempre están llenos de alta técnica y lucha intensa. Si Neymar podrá mostrar su mejor nivel en la fase de eliminación directa o no, lo dirá el partido del lunes.