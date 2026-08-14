Arsenal, en ebullición: los londinenses se preparan para vengarse del City

El 16 de agosto, la nueva temporada de fútbol en Inglaterra comenzará oficialmente, como manda la tradición, con la Community Shield inglesa (Community Shield), en un partido que enfrentará al vigente campeón, Arsenal, y al ganador de la FA Cup, «Manchester City», por el primer trofeo de la temporada.

Lo más llamativo es que este esperado duelo no se disputará en el majestuoso estadio londinense de Wembley, sino en un recinto legendario de Cardiff, la capital de Gales.

El City no vendió todas sus entradas: ventaja 75/25 en Cardiff

Según la prestigiosa publicación Football Ground Guide , la directiva de Manchester City no logró vender por completo el cupo de entradas reservado para sus aficionados en la Community Shield. Cuando las localidades no utilizadas por los mancunianos salieron de nuevo a la venta, los seguidores más fieles del Arsenal las compraron en cuestión de instantes.

Como resultado, en el estadio Millennium (Principality) de Cardiff, con capacidad para casi 74 000 espectadores, el reparto de las gradas quedó en un 75/25 a favor del Arsenal :

Aficionados del Arsenal: aproximadamente 55 000 ;

Aficionados del Manchester City: aproximadamente 18 500.

Los expertos en fútbol señalan que los aficionados londinenses, prolongando las celebraciones del título de la pasada temporada, crearán en Gales un ambiente cálido y sin presión para el Arsenal, como si jugara en casa y no como visitante.

Sed de revancha y traslado por el concierto de The Weeknd

Otro motivo importante del desembarco de espectadores londinenses en Cardiff es el deseo de revancha. La temporada pasada, en la final de la Copa de la Liga inglesa, el Manchester City derrotó al Arsenal por 2-0 y se llevó el trofeo. Ahora, los aficionados de los «Gunners» quieren ayudar al equipo a responder de forma contundente a aquella dolorosa derrota.

Cabe recordar que la Community Shield inglesa se disputará en el estadio Millennium de Cardiff por primera vez desde 2006. El partido se ha trasladado de Wembley porque, precisamente en esas fechas, el principal estadio londinense acogerá los espectaculares conciertos del famoso cantante The Weeknd, dentro de su gira «After Hours til Dawn».

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