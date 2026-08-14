Derrota dolorosa: ¿qué dijo Mirjalol Qosimov tras el partido en Buxoro?

El entrenador del OKMK de Olmaliq, que sufrió una dura derrota en un partido clave de la 17.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, Mirjalol Qosimov compartió sus impresiones tras el encuentro contra Buxoro, que terminó 0-2.

El experimentado técnico reconoció abiertamente que su equipo está encajando goles demasiado fáciles y que la insegura actuación del guardameta en la primera parte contribuyó a la derrota.

«Era un partido de seis puntos»

Mirjalol Qosimov destacó la gran importancia del encuentro en la clasificación y lamentó que su equipo no hubiera aprovechado sus ocasiones:

«¿Qué puedo decir del partido? Fue interesante y muy disputado. En la clasificación también estábamos muy cerca el uno del otro. Pero para ganar hay que marcar. Ya lo había dicho antes: estamos encajando goles muy sencillos y absurdos. Para nosotros, este encuentro era en realidad un partido de seis puntos, y también se lo recalqué a los jugadores. Felicito a Buxoro por la victoria. Durante el partido tuvimos al menos cinco ocasiones claras. Incluso con el 0-0 en el marcador dispusimos de muy buenas oportunidades, pero no logramos marcar. Creamos ocasiones, pero nos cuesta mucho convertirlas, mientras que nosotros encajamos goles en situaciones simples. Se lo dije también ahora en el vestuario: para ganar hay que marcar», declaró Qosimov.

«Podía haberlo atrapado fácilmente con las manos»

Ante la pregunta de los periodistas sobre el cambio del portero titular Javohir Ilyosov al descanso —Hamidullo Abdunabiyev entró en el minuto 46—, el entrenador respondió:

«En la primera parte todo comenzó con errores sencillos. En los saques de puerta, en dos lanzamientos con la mano y en los centros hacia el centro… Hubo acciones incomprensibles e inseguras. En la jugada del gol tampoco era una situación especialmente complicada: podía haber atrapado el balón fácilmente con las manos. Lo estaba viendo. Quizá no durmió bien o quizá no se preparó seriamente para el partido… Ahora no puedo decir con exactitud cuál fue la causa. Más adelante, cuando analicemos el partido detenidamente y hablemos con los jugadores, lo sabremos todo», concluyó el técnico del OKMK.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos en Telegram u otras redes sociales.