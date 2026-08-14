Roskosmos publica imágenes espaciales del cráter de Popigay

La corporación estatal Roskosmos ha publicado imágenes inéditas del cráter de Popigay, situado en el krai de Krasnoyarsk y formado hace millones de años por el impacto de un meteorito gigante. Estas vistas tomadas desde el espacio y desde tierra muestran claramente una de las mayores huellas de la historia geológica de nuestro planeta y están despertando gran interés entre la comunidad científica y el público general. Según informa Ixbt.com .

Según ixbt.com, el cráter de Popigay, con un diámetro aproximado de 100 kilómetros, es el cuarto cráter de impacto más grande de la Tierra. Los especialistas señalan que este enorme objeto se formó hace 35,7 millones de años como consecuencia del impacto de un cuerpo celeste.

Diámetro del cráter de Popigay: cerca de 100 kilómetros

Formación: hace aproximadamente 35,7 millones de años

Estatus: incluido en el patrimonio geológico mundial de la UNESCO

Una región geológica única y «Pestriye skali»

Las fotografías publicadas muestran no solo una vista general desde el espacio, sino también los lugares más destacados de esta región. En una de las imágenes aparece «Pestriye skali» («Rocas coloridas»), un paraje donde las rocas fueron expulsadas por el poderoso impacto de un meteorito y aún conservan las huellas de aquel antiguo acontecimiento.

Geográficamente, la depresión de Popigay se encuentra en la zona de la meseta de Anabar. En sus imágenes, Roskosmos muestra no solo el cráter, sino también los paisajes naturales del río Anabar, que atraviesa esta región. Esto permite comprender mejor las características geográficas y ecológicas de esta zona remota.

Importancia mundial

La importancia de esta estructura geológica única no se limita al ámbito científico. En 1991, la depresión de Popigay fue incluida en la lista del patrimonio geológico mundial de la UNESCO debido a sus características geológicas excepcionales. Esto confirma una vez más la relevancia de este sitio para la historia de nuestro planeta.

Las últimas imágenes espaciales demuestran con qué precisión las modernas tecnologías satelitales permiten observar las huellas de antiguos cataclismos en la Tierra. Esta iniciativa de Roskosmos es una fuente valiosa para los aficionados a la ciencia, ya que ayuda a imaginar el aspecto de la Tierra hace millones de años y a estudiar la evolución geológica de nuestro planeta.