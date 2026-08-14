El RB Leipzig se dispone a fichar a dos jugadores del Estrasburgo

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El RB Leipzig se dispone a fichar a dos jugadores del Estrasburgo

El RB Leipzig, uno de los equipos líderes de la Bundesliga, continúa intensificando sus esfuerzos para reforzar la plantilla tras vender al joven talento Yan Diomande al Real Madrid. Según Goal.com, el club alemán ha alcanzado un acuerdo sobre las condiciones contractuales para fichar a dos futbolistas prometedores del Estrasburgo. Goal.com informa al respecto.

La directiva del RB Leipzig, que ha comenzado a reinvertir directamente los importantes ingresos obtenidos por el traspaso de Yan Diomande, está cerca de fichar a Diego Moreira y Samir El Mourabet, que juegan en la liga francesa. Estos dos futbolistas se han convertido en los principales objetivos de la campaña de fichajes del club este verano.

El exjugador del Chelsea, principal candidato

El exextremo del Chelsea Diego Moreira, que está destacando con el Estrasburgo, es considerado el principal candidato para ocupar el lugar de Yan Diomande. Según Foot Mercato, el internacional belga ya ha dado su consentimiento para fichar por el club alemán y las condiciones de su contrato ya han sido acordadas.

Sin embargo, el RB Leipzig no se limita únicamente a Moreira. El club alemán también ha dado pasos importantes para fichar a otro talento prometedor del Estrasburgo, Samir El Mourabet. Esta operación por ambos futbolistas ocupa un lugar importante en la estrategia del club respaldado por Red Bull en el mercado de fichajes de verano.

Se esperan negociaciones complicadas con el Estrasburgo

Aunque los futbolistas han aceptado las condiciones personales, la principal dificultad aún está por llegar: la directiva del RB Leipzig debe acordar con el Estrasburgo el importe de los traspasos. Está claro que el club francés no dejará salir fácilmente a sus jugadores, especialmente porque sabe que el Leipzig obtuvo recientemente grandes ingresos por el traspaso de Yan Diomande.

El Estrasburgo ya ha perdido este verano a varios jugadores importantes de su plantilla. En particular, se concretaron los traspasos del capitán Emmanuel Emegha y del centrocampista Valentín Barco. Por ello, se espera que el club francés exija elevadas cantidades y bonificaciones adicionales para dejar salir a más futbolistas.

Las negociaciones entre los dirigentes de ambos clubes están entrando en una fase decisiva. El RB Leipzig planea cerrar estos fichajes lo antes posible para completar con éxito la preparación de la nueva temporada y acelerar la adaptación de los nuevos jugadores al equipo.

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