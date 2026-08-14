Eva Carneiro critica a John Terry y José Mourinho

La exmédica del Chelsea, Eva Carneiro, criticó duramente a José Mourinho y John Terry por reavivar la famosa polémica de 2015. Después de que las situaciones conflictivas de aquella época volvieran a debatirse en un nuevo documental emitido por Netflix, Carneiro expresó su indignación en las redes sociales. El caso reabrió el debate sobre la ética médica en el fútbol y el comportamiento de los entrenadores. Así lo informa Goal.com informa Goal.com.

Según Goal.com, la polémica comenzó en agosto de 2015, durante el partido inaugural del Chelsea contra el Swansea City en la Premier League inglesa. En el tiempo añadido, cuando Eden Hazard estaba tendido en el césped tras lesionarse, Eva Carneiro y el fisioterapeuta jefe Jon Fearn entraron al campo para atenderlo. En ese momento, el portero Thibaut Courtois había sido expulsado y, debido a la intervención del equipo médico, el Chelsea se quedó temporalmente con nueve jugadores sobre el terreno de juego.

La situación enfureció al entonces entrenador del Chelsea, José Mourinho, que criticó públicamente a los médicos. Como consecuencia, Eva Carneiro se vio obligada a abandonar Stamford Bridge y más tarde obtuvo una indemnización judicial tras demostrar que había sido despedida injustamente. En el nuevo documental, la interpretación diferente de los hechos por parte de los protagonistas provocó el malestar de la exmédica.

Nuevos debates tras el documental

Después de la emisión de la película, Eva Carneiro publicó un mensaje amargo en la red social X. Afirmó que lamentaba que los momentos más difíciles volvieran a recordarse once años después., escribió en su cuenta.

También respondió a las afirmaciones de John Terry sobre la existencia de un peculiar « acuerdo verbal » para prestar asistencia médica en el vestuario. Carneiro recordó que el personal médico está sujeto a normas estrictas. Dirigiéndose a John Terry, señaló que había llegado el momento de que estudiara las reglas del juego.

En el documental, José Mourinho mantuvo firme su postura y afirmó que el personal médico se había equivocado al entrar al campo en el momento más intenso del partido. Calificó la actuación de los médicos de « impulsiva e ingenua ». El técnico portugués declaró que podía ver con sus propios ojos si el futbolista estaba lesionado o no y que, en aquella situación, su equipo se había quedado con solo nueve jugadores.

Por su parte, el excapitán del Chelsea, John Terry, también respaldó, desde el punto de vista de los futbolistas, la idea de que los médicos debían haberse quedado en el banquillo. Según Terry, dentro del equipo existía un acuerdo sobre cuándo y cómo recibir asistencia médica, pero aquellos hechos provocaron una grave polémica en su momento.