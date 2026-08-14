Erling Haaland obtiene cuatro certificados del Guinness World Records

El delantero del Manchester City Erling Haaland recibió cuatro certificados especiales del Guinness World Records por sus extraordinarios goles con su club y su selección. Según GOAL.com, el noruego de 26 años logró actuaciones históricas en la Premier League, la Liga de Campeones y la Liga de Naciones, por lo que recibió este reconocimiento antes de la nueva temporada. Así lo informa Goal.com informa Goal.com.

Este reconocimiento llegó después de las brillantes actuaciones del futbolista en el Mundial de 2026. En poco más de tres años, el delantero noruego se convirtió en el atacante más temido del fútbol inglés y llevó sus estadísticas a un nuevo nivel.

Récords históricos y su importancia

Los cuatro récords conseguidos por Erling Haaland incluyen estos importantes logros: jugador que alcanzó más rápido los 100 goles en la Premier League, mayor número de goles marcados en una temporada, máximo goleador histórico de la Liga de Naciones de la UEFA y récord igualado de más goles en un partido de la Liga de Campeones.

En concreto, celebró su gol número 100 en la Premier League al marcar de penalti contra el Fulham. El delantero solo necesitó 111 partidos para lograrlo. Además, ya había superado los récords anteriores en su temporada de debut, con 36 goles en 38 encuentros.

El escenario internacional y los próximos planes

También destacó con su selección: entre septiembre de 2020 y noviembre de 2024, el delantero marcó 19 goles en la Liga de Naciones de la UEFA y se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo. Además, sus cinco goles contra el RB Leipzig en la Liga de Campeones igualaron el récord de Lionel Messi y Luiz Adriano.

El Manchester City, dirigido actualmente por el entrenador Enzo Maresca, está centrado en recuperar el título de la Premier League. El equipo prepara su partido contra el Arsenal por la Community Shield, aunque la participación de Erling Haaland sigue en duda, ya que acaba de reincorporarse a los entrenamientos tras sus vacaciones posteriores al Mundial.