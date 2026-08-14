¡Al-Qadsiah ficha a la estrella del Manchester City!

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¡Al-Qadsiah ficha a la estrella del Manchester City!

Arabia Saudita El representante de la Saudi Pro League, Al-Qadsiah, está a punto de cerrar otro gran fichaje. El club saudí ha llegado a un acuerdo con Manchester City y el centrocampista de la selección de los Países Bajos Tijjani Reijnders para incorporarlo a sus filas.

Según informó el prestigioso diario neerlandés De Telegraaf , el club árabe ofreció al centrocampista de 28 años un salario anual de 20 millones de euros en un espectacular contrato de cinco años.

Reconocimiento médico y traspaso de 60 millones de euros

Según la fuente, Tijjani Reijnders tiene previsto pasar el reconocimiento médico oficial con su nuevo club en las próximas horas.

Anteriormente, medios internacionales informaron de que Al-Qadsiah estaba totalmente dispuesto a pagar aproximadamente Manchester City en la cuenta de 60 millones de euros para completar este traspaso.

La etapa de Reijnders en Mánchester y su valor

Aunque el contrato vigente del centrocampista neerlandés con los Citizens está firmado hasta el verano de 2030, una oferta económica sin precedentes y un nuevo proyecto estarían impulsando el traspaso.

La temporada pasada, Reijnders tuvo un papel importante en el equipo dirigido por Pep Guardiola:

  • Partidos: 47 encuentros en todas las competiciones;

  • Goles: 7;

  • Asistencias: 8 pases de gol.

Cabe señalar que el prestigioso portal Transfermarkt valora actualmente el precio de mercado del jugador en 50 millones de euros .

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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