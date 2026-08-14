Rodri intenta dejar el Manchester City y quiere fichar por el Barcelona

El centrocampista del Manchester City, Rodri, ha pedido un permiso especial a la directiva del club para acelerar su salida. Según la información publicada por SPORT, el ganador del Balón de Oro 2024 se puso en contacto con los dirigentes el viernes por la mañana para perderse el entrenamiento y prolongar ligeramente sus vacaciones. Esta decisión indica que el posible traslado del internacional español a Cataluña ha entrado en una fase decisiva. Goal.com informa .

Según ha trascendido, el deseo del futbolista español de fichar por el club catalán es firme, aunque intenta resolver el proceso de manera profesional. El jugador entiende que ausentarse de un entrenamiento sin permiso sería considerado un acto de rebeldía y, por ese motivo, depende únicamente de la autorización de su actual club. Aun así, su paso recuerda a los acontecimientos relacionados con el fichaje del exfutbolista Ferran Torres por el PSG.

Las dificultades de las negociaciones del fichaje

Aunque el deseo del jugador está claro, los representantes del campeón inglés mantienen una postura extremadamente firme en las negociaciones. La oferta mejorada de aproximadamente 60 millones de euros presentada anteriormente por el Barcelona fue rechazada por la directiva del Manchester City. A pesar de que el contrato del futbolista se acerca a su final, el club no tiene intención de rebajar sus exigencias.

El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, declaró tras el amistoso del equipo en Seúl que esperaba el regreso del futbolista. El técnico italiano afirmó que no había cambios en la situación y que el jugador se incorporaría al grupo en el plazo previsto. Sin embargo, la situación interna del club y las solicitudes de traspaso siguen sometidas a una fuerte presión.

El factor Hansi Flick

Uno de los principales factores que impulsan esta operación es el diálogo personal entre el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, y el jugador. El técnico alemán explicó sus planes tácticos al centrocampista español y lo convenció para convertirse en una de las figuras centrales del nuevo proyecto. Además, según una entrevista concedida por el agente del futbolista, Rodri comunicó su decisión final a los demás pretendientes por respeto hacia ellos.

Por ahora, las relaciones entre las partes se mantienen dentro del respeto, pero la escalada de la situación ya se ha convertido en uno de los episodios más sonados del mercado de fichajes. El futuro de Rodri en el Manchester City dependerá del resultado de las negociaciones oficiales de los próximos días.