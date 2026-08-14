Dreame presenta su primer smartphone insignia Aurora

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Dreame presenta su primer smartphone insignia Aurora

Dreame, empresa del mercado de los electrodomésticos y los gadgets innovadores, entregó oficialmente a su propietario la primera unidad de producción de su smartphone insignia Aurora. Según ixbt.com, este acontecimiento supone un paso importante en el mundo de la alta tecnología y demuestra los serios planes de la marca en esta nueva dirección. La información fue comunicada por Ixbt.com que informa

Por ahora, el primer cliente ha recibido una versión especial de colección valorada en aproximadamente 30 000 dólares estadounidenses. El panel trasero de este dispositivo exclusivo lleva la firma personal de Yu Hao, fundador de Dreame, y el paquete incluye también un certificado especial con un número de identificación único.

El diseño del dispositivo destaca por su extraordinario lujo. En particular, el cuerpo está decorado con elementos de oro puro de 999 milésimas e incrustado con piedras preciosas raras. El fabricante advierte que el precio de los futuros modelos Aurora estándar también será superior al de versiones similares de los iPhone 17 de próxima generación.

Características técnicas y modelos esperados

Según expertos y fuentes internas, las especificaciones técnicas del dispositivo estarán a la altura de su diseño. De acuerdo con los primeros datos publicados en febrero de este año por el conocido informante Digital Chat Station, la empresa también trabaja en modelos de lujo llamados Phoenix y Golden Dragon. Sus paneles traseros estarán fabricados en oro puro y decorados a mano con piedras preciosas naturales.

En la feria AWE 2026, celebrada en marzo, se dio a conocer la política de precios de estos dispositivos. El precio inicial de la versión insignia partirá de 1 000 dólares, aunque algunos modelos de gama alta podrían alcanzar los 15 000 dólares según la cantidad de oro utilizada. Las fuentes internas también revelaron algunos detalles técnicos del futuro dispositivo insignia.

Según se ha sabido, el smartphone contará con un gran sensor fotográfico de 1 pulgada y un módulo de cámara desmontable con su propio SoC, batería y módulo de comunicaciones. Se espera que esta solución represente un enfoque singular para la fotografía móvil.

Lanzamiento global y planes de mercado

En mayo se supo que Dreame aspira a vender más de 100 000 dispositivos durante la primera fase de su lanzamiento global, previsto para el cuarto trimestre de 2026. La nueva gama incluirá las siguientes tres versiones principales:

  • Versión insignia estándar
  • Smartphone insignia con sistema fotográfico modular
  • Serie prémium totalmente personalizable
La presentación pública de los smartphones destinados al gran público está prevista para el cuarto trimestre de 2026. Por ahora, Dreame demuestra mediante sus primeros pasos y sus unidades de colección que aspira a convertirse en una de las marcas tecnológicas más lujosas y avanzadas del mundo.

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Abror Shuhratov
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