Un joven ingeniero uzbeko crea un nuevo sistema antidrones

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Un joven ingeniero uzbeko crea un nuevo sistema antidrones

Uzbeko un joven inventor presentó un sistema de nueva generación diseñado para detectar y neutralizar drones. Denominado ARGUS-SYS, el proyecto fue presentado por el joven ingeniero Ikromjon Mo‘ydinjonov en el marco del concurso republicano «Ingenieros del futuro».

Según se informa, el sistema combina inteligencia artificial y tecnologías láser, y puede detectar y apuntar automáticamente a aeronaves no tripuladas. El desarrollo utiliza el algoritmo de inteligencia artificial YOLOv8 y transmisores ópticos.

Según los datos del proyecto, el sistema está diseñado para neutralizar rápidamente drones situados a más de 1 kilómetro mediante un láser de 500 vatios con una longitud de onda de 405 nanómetros.

Este desarrollo del joven ingeniero en Uzbekistán demuestra que el interés por las tecnologías modernas y los proyectos de ingeniería basados en inteligencia artificial sigue creciendo.

Ikromjon MoydinjonovUzbekistánARGUS-SYSYOLOv8
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