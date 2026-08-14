Un joven ingeniero uzbeko crea un nuevo sistema antidrones

Uzbeko un joven inventor presentó un sistema de nueva generación diseñado para detectar y neutralizar drones. Denominado ARGUS-SYS, el proyecto fue presentado por el joven ingeniero Ikromjon Mo‘ydinjonov en el marco del concurso republicano «Ingenieros del futuro».

Según se informa, el sistema combina inteligencia artificial y tecnologías láser, y puede detectar y apuntar automáticamente a aeronaves no tripuladas. El desarrollo utiliza el algoritmo de inteligencia artificial YOLOv8 y transmisores ópticos.

Según los datos del proyecto, el sistema está diseñado para neutralizar rápidamente drones situados a más de 1 kilómetro mediante un láser de 500 vatios con una longitud de onda de 405 nanómetros.

Este desarrollo del joven ingeniero en Uzbekistán demuestra que el interés por las tecnologías modernas y los proyectos de ingeniería basados en inteligencia artificial sigue creciendo.