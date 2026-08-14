UFC 330: noche explosiva con Makhachev-Garry y la lista completa de combates

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UFC 330: noche explosiva con Makhachev-Garry y la lista completa de combates

Los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA) ya pueden prepararse para una noche muy esperada. En la madrugada del 15 al 16 de agosto, el majestuoso estadio de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, acogerá el próximo evento numerado de la UFC: UFC 330 se celebrará allí.

El combate estelar de la velada será por el cinturón del peso wélter. El campeón vigente, Islam Makhachev se enfrentará al aspirante número uno del ranking, Ian Machado Garry en el octágono.

Dos combates por el título y un duelo entre veteranos

La segunda pelea estelar del torneo también tendrá un cinturón en juego. En el peso paja femenino, la campeona vigente Mackenzie Dern defenderá su título ante la aspirante número cinco del ranking, Gillian Robertson .

Además, en la cartelera principal, el veterano del octágono y especialista en nocauts Edson Barboza se medirá con el talentoso peso ligero Esteban Ribovics . En el peso mediano, el invicto Mansur Abdul-Malik se enfrentará al experimentado Dustin Stoltzfus .

Cambio inesperado a tres días del torneo

La cartelera del torneo sufrió un cambio importante a última hora. José Ochoa, que debía enfrentarse a Charles Johnson, abandonó el evento por motivos desconocidos apenas tres días antes del torneo. Su lugar lo ocupará el debutante de la organización, Eduardo Enrique y el combate se disputará en un peso pactado de 59 kg.

La velada concluirá con un duelo atractivo para los aficionados de Asia Central: el representante kirguís del peso wélter Miktibek Orolbai se enfrentará al estadounidense Jeremiah Wells .

UFC 330: lista completa de combates (cartelera íntegra)

  • Peso wélter (combate estelar por el título): Islam Makhachev (campeón) — Ian Machado Garry (n.º 1)

  • Peso paja femenino (combate por el título): Mackenzie Dern (campeona) — Gillian Robertson (n.º 5)

  • Peso ligero: Jalin Turner — Kauê Fernandes

  • Peso mediano: Mansur Abdul-Malik — Dustin Stoltzfus

  • Peso ligero: Edson Barboza — Esteban Ribovics

  • Peso wélter: Chidi Njokuani — Joel Alvarez

  • Peso pactado (59 kg): Charles Johnson — Eduardo Enrique (debutante)

  • Peso mediano: Donte Johnson — Eric McConico

  • Peso mediano: Vicente Luque — Tresean Gore

  • Peso semipesado: Rafael Tobias — Lucas Fernando

  • Peso wélter: Neil Magny — Ramiz Brahimaj

  • Peso wélter: Jeremiah Wells — Miktibek Orolbai

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Shuhrat Razzakov
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