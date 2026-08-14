Enzo Maresca asume el cargo de entrenador del Manchester City

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Enzo Maresca asume el cargo de entrenador del Manchester City

Enzo Maresca se declaró listo para suceder a Pep Guardiola y comenzar una nueva era en el Manchester City antes de la temporada 2026-2027. El técnico italiano destacó que comprende plenamente la enorme responsabilidad que afronta antes de la Community Shield, la Supercopa de Inglaterra, que se disputará el domingo. Goal.com informa .

Según ixbt.com y fuentes oficiales del club, Maresca, nombrado entrenador del Manchester City tras la salida de Guardiola, quien puso fin a una década de éxitos, se apoya en su experiencia previa. El técnico italiano ya dirigió al Leicester City y al Chelsea, además de trabajar como asistente en el Manchester City, por lo que conoce bien el entorno.

Una nueva era y grandes exigencias

En una entrevista con el servicio de prensa del club, Maresca compartió sus sensaciones. Según explicó, llegar a un grande como el Manchester City exige luchar únicamente por victorias y títulos, y se utilizarán todos los recursos disponibles para cumplir ese objetivo.

El entrenador afirmó que regresar al equipo le hizo sentir como si volviera a casa. También señaló que muchos empleados del club seguían en sus puestos, mientras que la plantilla se había renovado aproximadamente en un 80 %.

Cambios profundos en la plantilla y fichajes

Durante el periodo de transición se realizaron cambios importantes en la plantilla. Fichado del Nottingham Forest por 116 millones de libras, Elliot Anderson se convirtió en el traspaso más caro de la historia del club. James Trafford, Manuel Akanji y Nathan Aké fueron vendidos, mientras que John Stones y Bernardo Silva dejaron el club como agentes libres.

El Real Madrid y el Barcelona muestran actualmente un gran interés por Rodri. El Manchester City también negocia con el centrocampista de 18 años del Lille, Ayyoub Bouaddi, y sigue de cerca los movimientos de la estrella del Chelsea, Enzo Fernández.

Maresca subrayó que el objetivo principal durante este periodo de transición sigue siendo luchar por los títulos y expresó su esperanza de alegrar a los aficionados al final de la temporada. El partido del domingo contra el Arsenal, vigente campeón de la Premier League, en la Community Shield será su primera prueba oficial en el cargo.

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