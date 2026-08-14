Apple añade el legendario iPhone X a la lista de dispositivos obsoletos

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Apple añade el legendario iPhone X a la lista de dispositivos obsoletos

Apple ha añadido oficialmente el iPhone X, uno de sus gadgets más importantes y populares, a la lista de dispositivos obsoletos. Casi nueve años después de su lanzamiento, el smartphone del aniversario ha llegado al final de su ciclo según la clasificación oficial de la compañía y ha dejado de recibir soporte. Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, en esta lista también se ha incluido el MacBook Pro de 15 pulgadas lanzado en 2018. Tras recibir el estatus de dispositivo obsoleto, Apple deja de ofrecer servicio de hardware y los centros de servicio oficiales ya no pueden solicitar piezas de repuesto originales.

Por lo general, el gigante tecnológico estadounidense traslada sus productos a esta categoría más de siete años después de que dejen de venderse. El iPhone X se presentó por primera vez en 2017 y se convirtió en uno de los dispositivos que marcaron un antes y un después en la historia de la compañía.

La era del diseño revolucionario y las nuevas tecnologías

Este modelo es recordado como uno de los primeros smartphones de Apple equipados con una pantalla OLED, el sistema de reconocimiento facial Face ID y la característica muesca situada en la parte superior de la pantalla. Esta solución se convirtió en una tendencia clave para toda la industria móvil durante los años siguientes.

A lo largo de su ciclo de vida, el smartphone recibió numerosas actualizaciones de software y su última versión del sistema operativo fue iOS 16.7.16. Después de eso, el dispositivo dejó de recibir las principales actualizaciones de software.

Las reglas para los ordenadores Mac

Asimismo, de acuerdo con la política de la compañía, los ordenadores Mac están sujetos a plazos ligeramente diferentes. En particular, el reemplazo de la batería sigue siendo posible durante diez años después de que el portátil deje de venderse, aunque solo puede realizarse si hay piezas de repuesto disponibles.

La inclusión del iPhone X en la lista de dispositivos obsoletos significa que llega a su fin toda una era en el mundo de la tecnología móvil y que los usuarios tendrán que pasar gradualmente a gadgets de generaciones más recientes.

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Abror Shuhratov
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