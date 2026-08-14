El Manchester City ofrece 120 millones de euros al Chelsea por Enzo Fernández

·5·Deportes
El Manchester City ofrece 120 millones de euros al Chelsea por Enzo Fernández

El club inglés Manchester City ha iniciado una ofensiva importante en el mercado de fichajes con el objetivo de renovar por completo su centro del campo. Según Sky Sport UK, los Citizens se preparan para presentar una oferta de 120 millones de euros por el centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández. Goal.com informa de ello.

Esta operación está directamente relacionada con los cambios en la plantilla y la intensa actividad de los últimos días del mercado. En particular, Tijjani Reijnders, que anteriormente era una de las prioridades del equipo, había aceptado fichar por el Al-Qadsiah de Arabia Saudí. Gracias a este traspaso, el AC Milan espera ingresar alrededor de 14 millones de euros procedentes del pago del Manchester City.

Cambios en el centro del campo y nuevo objetivo

La salida de Tijjani Reijnders obligó al entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, a actuar con rapidez para reforzar la medular. A petición del técnico, la directiva del club ya había identificado al candidato ideal: el internacional argentino Enzo Fernández.

Por su parte, la directiva del Chelsea había establecido un plazo estricto para recibir ofertas por el jugador, que terminaba el viernes por la tarde. Mientras el club londinense esperaba propuestas, el Manchester City aguardó primero a que se completara el traspaso de Reijnders y solo después lanzó su ofensiva principal.

Detalles financieros y perspectivas del acuerdo

Según la fuente, la cantidad ofrecida refleja tanto la actividad del mercado de fichajes como los intereses financieros de ambos clubes. Una propuesta de 120 millones de euros permitiría al Chelsea obtener una importante plusvalía, después de haber pagado alrededor de 125 millones de euros al Benfica por el jugador hace unos años.

Si el traspaso llega a buen puerto, se convertirá en uno de los acuerdos más sonados del mercado de verano. Todas las partes continúan negociando activamente para alcanzar una decisión definitiva en las horas previas al cierre del mercado de fichajes.

Manchester CityEnzo FernándezChelseaFichajesPremier League
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Enzo Maresca asume el cargo de entrenador del Manchester CityEnzo Maresca asume el cargo de entrenador del Manchester CityHoy, 15:13UFC 330: noche explosiva con Makhachev-Garry y la lista completa de combatesUFC 330: noche explosiva con Makhachev-Garry y la lista completa de combatesHoy, 15:01«¡Cállate de una vez!» : Makhachev y Garry se enfrentan en la conferencia de prensa«¡Cállate de una vez!» : Makhachev y Garry se enfrentan en la conferencia de prensaHoy, 14:39Los aficionados no lo reconocieron: Ronaldo cambia de look antes de su primer partido (foto)Los aficionados no lo reconocieron: Ronaldo cambia de look antes de su primer partido (foto)Hoy, 14:35Leandro Paredes rechaza la oferta del Milan y se queda en BocaLeandro Paredes rechaza la oferta del Milan y se queda en BocaHoy, 14:31¿En qué no logran ponerse de acuerdo el Barça y Manchester City por el traspaso de Rodri?¿En qué no logran ponerse de acuerdo el Barça y Manchester City por el traspaso de Rodri?Hoy, 14:27
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov