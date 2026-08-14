El Manchester City ofrece 120 millones de euros al Chelsea por Enzo Fernández

El club inglés Manchester City ha iniciado una ofensiva importante en el mercado de fichajes con el objetivo de renovar por completo su centro del campo. Según Sky Sport UK, los Citizens se preparan para presentar una oferta de 120 millones de euros por el centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández. Goal.com informa de ello.

Esta operación está directamente relacionada con los cambios en la plantilla y la intensa actividad de los últimos días del mercado. En particular, Tijjani Reijnders, que anteriormente era una de las prioridades del equipo, había aceptado fichar por el Al-Qadsiah de Arabia Saudí. Gracias a este traspaso, el AC Milan espera ingresar alrededor de 14 millones de euros procedentes del pago del Manchester City.

Cambios en el centro del campo y nuevo objetivo

La salida de Tijjani Reijnders obligó al entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, a actuar con rapidez para reforzar la medular. A petición del técnico, la directiva del club ya había identificado al candidato ideal: el internacional argentino Enzo Fernández.

Por su parte, la directiva del Chelsea había establecido un plazo estricto para recibir ofertas por el jugador, que terminaba el viernes por la tarde. Mientras el club londinense esperaba propuestas, el Manchester City aguardó primero a que se completara el traspaso de Reijnders y solo después lanzó su ofensiva principal.

Detalles financieros y perspectivas del acuerdo

Según la fuente, la cantidad ofrecida refleja tanto la actividad del mercado de fichajes como los intereses financieros de ambos clubes. Una propuesta de 120 millones de euros permitiría al Chelsea obtener una importante plusvalía, después de haber pagado alrededor de 125 millones de euros al Benfica por el jugador hace unos años.

Si el traspaso llega a buen puerto, se convertirá en uno de los acuerdos más sonados del mercado de verano. Todas las partes continúan negociando activamente para alcanzar una decisión definitiva en las horas previas al cierre del mercado de fichajes.