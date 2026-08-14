«¡Cállate de una vez!» : Makhachev y Garry se enfrentan en la conferencia de prensa

Se celebró una conferencia de prensa oficial antes de la pelea por el título de la UFC, que tendrá lugar en Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos). El campeón vigente Islam Makhachev y su retador, representante de la categoría del peso wélter, Ian Machado Garry participaron en un evento marcado por una tensión inesperada y momentos polémicos.

La conferencia de prensa dejó claro a quién apoyaban los miles de espectadores presentes en el recinto.

Silbidos ensordecedores y la sonrisa de Garry

En cuanto el luchador irlandés Ian Machado Garry tomó el micrófono, toda la arena lo recibió con una lluvia incesante de fuertes silbidos. A pesar de la presión, respondió con una sonrisa y comentó la situación:

*«El sábado por la noche, este cinturón de campeón estará en mi cintura y todas las personas de esta sala cambiarán de opinión. Entonces todos gritarán: “¡Vamos, Garry!”. Estos silbidos no me importan lo más mínimo. Mi hijo pequeño está sentado en la sala y estoy viviendo mi sueño. Llevo esperando este momento desde los 16 años, desde que sueño con ser campeón de la UFC. El 15 de agosto, en Filadelfia, todos mis sueños se harán realidad y nadie podrá arrebatármelos»*, declaró el retador.

Los aplausos a Makhachev y la pregunta: «¿Brasil o Irlanda?»

Por el contrario, cada vez que Islam Makhachev hablaba, la sala estallaba en aplausos y ovaciones. El campeón ruso explicó por qué su rival era recibido con tanta frialdad y hostilidad:

«No me sorprende en absoluto que lo recibieran con silbidos. A la gente no le gusta Ian Garry, y a mí tampoco. El motivo es que los aficionados no entienden realmente a qué país representa: ¿Brasil o Irlanda? La gente sabe a quién apoyar de verdad», señaló el campeón.

Las palabras sobre Abdulmanap Nurmagomedov y la contundente respuesta

El momento más tenso de la conferencia de prensa llegó cuando preguntaron a Makhachev por el legado de su fallecido entrenador, Abdulmanap Nurmagomedov Garry intervino inesperadamente en la conversación y afirmó que el legendario entrenador se sentiría muy orgulloso de los logros actuales de Islam.

Sin embargo, el campeón ruso cortó tajantemente a su rival:

«¡Cállate de una vez!» —respondió Makhachev de forma breve y contundente.

Después de estos intercambios tensos, el tradicional «cara a cara» transcurrió de forma sorprendentemente tranquila: tras mirarse fijamente a los ojos, los luchadores se estrecharon la mano y se despidieron con calma. La pelea en el octágono del 15 de agosto resolverá definitivamente todas las dudas.

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