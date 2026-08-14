El «Barcelona» prepara un tercer ataque: nueva oferta por Rodri

Uno de los acontecimientos más importantes y mediáticos del mercado de fichajes de verano en el fútbol europeo ha entrado en su fase decisiva. El campeón de España «Barcelona» «Manchester City» no renuncia a fichar al centrocampista Rodri y se prepara para enviar una tercera oferta al club inglés.

El periodista especializado en fichajes más fiable del mundo, Fabrizio Romano, informó en su cuenta oficial de X (antes Twitter) de que continúan las intensas negociaciones directas entre los dos grandes clubes.

Dos ofertas rechazadas y una exigencia de 80 millones de euros

La directiva del «Barcelona» ya había presentado dos ofertas oficiales al «City» por el centrocampista de 30 años:

Primera oferta: 50 millones de euros;

Segunda oferta: 60 millones de euros.

Sin embargo, «Manchester City» rechazó de inmediato ambas propuestas. La directiva del club inglés ha comunicado que solo pretende dejar salir al ganador del «Balón de Oro» por una cantidad no inferior a 80 millones de euros. Por ello, el club catalán trabaja en nuevas condiciones y prepara una mejora de su oferta económica.

La temporada de Rodri en Mánchester

En la temporada 2025/2026 recién terminada, el experimentado centrocampista registró las siguientes cifras con «Manchester City»:

Premier League inglesa: 21 partidos y 1 gol;

Liga de Campeones de la UEFA: 5 partidos (sin acciones decisivas).

Si el club catalán consigue satisfacer las exigencias económicas del «City» en su tercer intento, el regreso de Rodri a su España natal podría convertirse en uno de los fichajes más caros y mediáticos de este mercado de verano.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.