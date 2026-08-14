El «Barcelona» prepara un tercer ataque: nueva oferta por Rodri

·16·Deportes
El «Barcelona» prepara un tercer ataque: nueva oferta por Rodri

Uno de los acontecimientos más importantes y mediáticos del mercado de fichajes de verano en el fútbol europeo ha entrado en su fase decisiva. El campeón de España «Barcelona» «Manchester City» no renuncia a fichar al centrocampista Rodri y se prepara para enviar una tercera oferta al club inglés.

El periodista especializado en fichajes más fiable del mundo, Fabrizio Romano, informó en su cuenta oficial de X (antes Twitter) de que continúan las intensas negociaciones directas entre los dos grandes clubes.

Dos ofertas rechazadas y una exigencia de 80 millones de euros

La directiva del «Barcelona» ya había presentado dos ofertas oficiales al «City» por el centrocampista de 30 años:

  • Primera oferta: 50 millones de euros;

  • Segunda oferta: 60 millones de euros.

Sin embargo, «Manchester City» rechazó de inmediato ambas propuestas. La directiva del club inglés ha comunicado que solo pretende dejar salir al ganador del «Balón de Oro» por una cantidad no inferior a 80 millones de euros. Por ello, el club catalán trabaja en nuevas condiciones y prepara una mejora de su oferta económica.

La temporada de Rodri en Mánchester

En la temporada 2025/2026 recién terminada, el experimentado centrocampista registró las siguientes cifras con «Manchester City»:

  • Premier League inglesa: 21 partidos y 1 gol;

  • Liga de Campeones de la UEFA: 5 partidos (sin acciones decisivas).

Si el club catalán consigue satisfacer las exigencias económicas del «City» en su tercer intento, el regreso de Rodri a su España natal podría convertirse en uno de los fichajes más caros y mediáticos de este mercado de verano.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Manchester City ofrece 120 millones de euros al Chelsea por Enzo FernándezEl Manchester City ofrece 120 millones de euros al Chelsea por Enzo FernándezHoy, 15:17Enzo Maresca asume el cargo de entrenador del Manchester CityEnzo Maresca asume el cargo de entrenador del Manchester CityHoy, 15:13UFC 330: noche explosiva con Makhachev-Garry y la lista completa de combatesUFC 330: noche explosiva con Makhachev-Garry y la lista completa de combatesHoy, 15:01«¡Cállate de una vez!» : Makhachev y Garry se enfrentan en la conferencia de prensa«¡Cállate de una vez!» : Makhachev y Garry se enfrentan en la conferencia de prensaHoy, 14:39Los aficionados no lo reconocieron: Ronaldo cambia de look antes de su primer partido (foto)Los aficionados no lo reconocieron: Ronaldo cambia de look antes de su primer partido (foto)Hoy, 14:35Leandro Paredes rechaza la oferta del Milan y se queda en BocaLeandro Paredes rechaza la oferta del Milan y se queda en BocaHoy, 14:31
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov