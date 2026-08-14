El Milan está dispuesto a despedirse de Christopher Nkunku, mientras la Roma lucha por fichar al jugador

Según Goal.com, el delantero del Milan Christopher Nkunku ha sido colocado inesperadamente en el mercado de fichajes y podría abandonar el club. Después de que el entrenador no lo incluyera en sus planes, la Roma intenta aprovechar la situación. Sobre este asunto, Goal.com informa lo siguiente.

A menos de dos semanas del cierre del mercado de fichajes de verano, el entrenador presentó a la directiva una lista de jugadores considerados prescindibles para el equipo. A pesar de haber causado una buena impresión en los primeros entrenamientos, el delantero francés de 28 años no logró ganarse la confianza de su técnico con el paso del tiempo y fue apartado del primer equipo.

Según Calcio Mercato, la inesperada inclusión del jugador en la lista de transferibles llamó la atención de otro grande de la Serie A, la Roma. El club capitalino está interesado en incorporar al exjugador del Chelsea, al que lleva siguiendo desde hace tiempo.

La Roma y sus planes de fichajes

El pasado mes de enero, la Roma ya quiso fichar a Nkunku por petición de su entrenador. Aunque el traspaso no se concretó entonces debido a la oposición manifiesta, el interés del club romano por el futbolista francés no ha desaparecido.

Según Asromalive, el director deportivo prepara nuevas negociaciones. Los romanos planean incluir en el acuerdo a su talentoso centrocampista argentino para reforzar la plantilla.

Un posible intercambio

Según la opción propuesta, el talentoso jugador argentino podría formar parte del acuerdo de traspaso. Se espera que esta operación sea una solución beneficiosa para ambos clubes.

Se sabe que el nombre del futbolista argentino ya había aparecido anteriormente en la lista de fichajes del Milan. Si se concreta este intercambio, los dos pesos pesados de la Serie A podrían alcanzar sus principales objetivos en el mercado de fichajes.