El Milan está dispuesto a despedirse de Christopher Nkunku, mientras la Roma lucha por fichar al jugador

·14·Deportes
El Milan está dispuesto a despedirse de Christopher Nkunku, mientras la Roma lucha por fichar al jugador

Según Goal.com, el delantero del Milan Christopher Nkunku ha sido colocado inesperadamente en el mercado de fichajes y podría abandonar el club. Después de que el entrenador no lo incluyera en sus planes, la Roma intenta aprovechar la situación. Sobre este asunto, Goal.com informa lo siguiente.

A menos de dos semanas del cierre del mercado de fichajes de verano, el entrenador presentó a la directiva una lista de jugadores considerados prescindibles para el equipo. A pesar de haber causado una buena impresión en los primeros entrenamientos, el delantero francés de 28 años no logró ganarse la confianza de su técnico con el paso del tiempo y fue apartado del primer equipo.

Según Calcio Mercato, la inesperada inclusión del jugador en la lista de transferibles llamó la atención de otro grande de la Serie A, la Roma. El club capitalino está interesado en incorporar al exjugador del Chelsea, al que lleva siguiendo desde hace tiempo.

La Roma y sus planes de fichajes

El pasado mes de enero, la Roma ya quiso fichar a Nkunku por petición de su entrenador. Aunque el traspaso no se concretó entonces debido a la oposición manifiesta, el interés del club romano por el futbolista francés no ha desaparecido.

Según Asromalive, el director deportivo prepara nuevas negociaciones. Los romanos planean incluir en el acuerdo a su talentoso centrocampista argentino para reforzar la plantilla.

Un posible intercambio

Según la opción propuesta, el talentoso jugador argentino podría formar parte del acuerdo de traspaso. Se espera que esta operación sea una solución beneficiosa para ambos clubes.

Se sabe que el nombre del futbolista argentino ya había aparecido anteriormente en la lista de fichajes del Milan. Si se concreta este intercambio, los dos pesos pesados de la Serie A podrían alcanzar sus principales objetivos en el mercado de fichajes.

MilanRomaChristopher NkunkuMatías SouléFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Decisión impactante: Mourinho diseña un plan para convertir al Real Madrid en un equipo invencibleDecisión impactante: Mourinho diseña un plan para convertir al Real Madrid en un equipo invencibleHoy, 15:45¿Makhachev o Garry? Las estrellas del deporte uzbeko dan sus pronósticos¿Makhachev o Garry? Las estrellas del deporte uzbeko dan sus pronósticosHoy, 15:40El «Barcelona» prepara un tercer ataque: nueva oferta por RodriEl «Barcelona» prepara un tercer ataque: nueva oferta por RodriHoy, 15:31El Manchester City ofrece 120 millones de euros al Chelsea por Enzo FernándezEl Manchester City ofrece 120 millones de euros al Chelsea por Enzo FernándezHoy, 15:17Enzo Maresca asume el cargo de entrenador del Manchester CityEnzo Maresca asume el cargo de entrenador del Manchester CityHoy, 15:13UFC 330: noche explosiva con Makhachev-Garry y la lista completa de combatesUFC 330: noche explosiva con Makhachev-Garry y la lista completa de combatesHoy, 15:01
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov