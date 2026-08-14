Decisión impactante: Mourinho diseña un plan para convertir al Real Madrid en un equipo invencible

Una era de grandes cambios y disciplina de hierro comienza en el Real Madrid. El famoso entrenador José Mourinho ha dejado claro que ningún futbolista tendrá garantizado un puesto en el once titular.

Según la información publicada por los prestigiosos medios españoles El Debate y The Touchline el experimentado técnico portugués ha diseñado un plan especial destinado a crear una competencia máxima dentro del club blanco.

«Al menos dos competidores en cada posición»

Según la visión estratégica de Mourinho, en el fútbol moderno solo es posible construir un equipo imbatible mediante una fuerte competencia interna y una presión constante.

De acuerdo con las nuevas reglas establecidas:

Sistema de duplicación total: En cada línea y posición del campo habrá al menos dos competidores directos de nivel equivalente;

Rotación implacable: Cualquier jugador que no rinda sobre el terreno de juego o se relaje en los entrenamientos será enviado directamente al banquillo por José Mourinho, sin ninguna duda.

Mbappé, Vinícius y Bellingham tampoco son intocables

Lo más importante es que esta exigencia estricta no se aplica únicamente a los jóvenes o a los suplentes, sino también a las grandes estrellas que lideran el equipo.

Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham son grandes figuras del fútbol mundial que tampoco podrán sentirse tranquilas a partir de ahora. Según la decisión del técnico portugués, no serán el nombre ni el estatus, sino únicamente el rendimiento sobre el campo y la máxima disciplina los que abrirán las puertas del once titular.

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