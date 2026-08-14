Turquía planea enviar por primera vez una nave espacial a la Luna en 2027

Turquía planea enviar su primera nave espacial a la Luna durante los primeros meses de 2027. Así lo anunció el 13 de agosto el ministro de Industria y Tecnología, Mehmet Fatih Kacır.

Según el ministro, la «Iniciativa Tecnológica Nacional» otorga un lugar importante al sector espacial. Señaló que las tecnologías espaciales y relacionadas tienen una importancia estratégica no solo para la ciencia, sino también para la industria de defensa.

En los últimos años, Turquía ha reforzado sus capacidades en tecnologías espaciales mediante proyectos de satélites como BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK-2, Türksat 6A e İMECE.

Según Kacır, ingenieros y científicos turcos trabajan actualmente en la creación del propio vehículo lunar del país. El dispositivo estará equipado con un motor híbrido de cohete desarrollado localmente, y todas las principales pruebas previstas para su vuelo han concluido con éxito.

El ministro afirmó que Turquía considera la capacidad de acceder al espacio de forma independiente un objetivo estratégico y señaló que continúan los trabajos para desarrollar tecnologías de cohetes.

Asimismo, el país planea continuar en el futuro con las misiones espaciales tripuladas, participar como socio tecnológico en proyectos de nuevas estaciones espaciales internacionales y ampliar la cooperación internacional.