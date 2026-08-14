¿Makhachev o Garry? Las estrellas del deporte uzbeko dan sus pronósticos

A medida que se acerca el UFC 330 que se celebrará el 16 de agosto en Estados Unidos, crece la emoción entre los aficionados a las artes marciales de todo el mundo. En el combate estelar de la velada, el actual campeón del peso wélter Islam Makhachev se enfrentará al aspirante irlandés invicto Ian «Machado» Garry en el octágono por el cinturón.

Como es tradición, consultamos los análisis y pronósticos de destacados deportistas, entrenadores y expertos uzbekos sobre este esperado supercombate, escribe el sitio Sports.uz .

Experiencia, lucha y la táctica de Khabib

Los representantes de los deportes de combate uzbekos señalan como factores clave la superioridad de Makhachev en la lucha y el potencial de su equipo:

Ayubkhan Kamolov (leyenda del MMA uzbeko): «Será un combate muy interesante. Si tenemos en cuenta los estilos, Islam tiene una ventaja considerable. La mayoría de los especialistas también pronostica la victoria del campeón ruso. En mi opinión, Makhachev estudiará a su rival en el primer asalto, se adaptará por completo al combate y lo derrotará al final del segundo. Rezaré por Islam: es un deportista musulmán y a veces la victoria también depende de las oraciones de muchas personas».

Mavlonbek Qahhorov (reconocido maestro de muay thai): «A ambos luchadores les espera un combate difícil. Garry es físicamente fuerte y tiene un exceso de confianza. Sin embargo, en la esquina de Makhachev está Khabib Nurmagomedov . Khabib preparará la táctica más adecuada contra el rival. Creo que el combate llegará a los cinco asaltos y Makhachev se llevará la victoria por decisión de los jueces».

Parviz Abdumavlonov (mánager de MMA): «Teniendo en cuenta la sólida defensa de Garry, el combate podría abarcar los cinco asaltos. Pero al final, los jueces emitirán una decisión unánime a favor de Makhachev».

Victoria antes del límite y la técnica «D'Arce choke»

Sin embargo, algunos expertos creen que el combate no llegará a la decisión de los jueces y que el campeón lo resolverá en el suelo antes del límite:

Dmitriy Khudyakov (entrenador del club «Fight Baza»): «Desde los primeros segundos habrá un intenso intercambio de lucha y combate en pie. Pero Makhachev podría noquear a Garry ya en el primer asalto o imponerse por sumisión».

Sirochbek Ismoilov (boxeador profesional invicto, 12-0): «La habilidad de Islam en el grappling está muy por encima de la de su rival. Makhachev agotará físicamente a Garry durante los tres primeros asaltos y terminará el combate con una sumisión en el cuarto o quinto».

Shoxrux Abubakirov (comentarista de MMA): «El combate será aún más intenso de lo previsto. Creo que entre el tercer y el cuarto asalto Islam ejercerá una fuerte presión sobre el cuello y el hombro de su rival y obligará a Garry a rendirse con la famosa técnica «D'Arce choke» , que interrumpe la circulación sanguínea».

Temur Mamirbekov (luchador profesional de MMA): «Garry es alto y versátil, lo que supondrá un serio quebradero de cabeza para Islam. Aun así, Makhachev impondrá su lucha y defenderá el cinturón por sumisión en el segundo asalto».

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