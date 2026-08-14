Lo vio en sueños hace 7 años: ¡un marinero ruso gana 1 millón de dólares!

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Lo vio en sueños hace 7 años: ¡un marinero ruso gana 1 millón de dólares!

El sueño que un hombre tuvo hace varios años se convirtió en realidad y lo hizo millonario en un instante. Un marinero ruso de 49 años participó en la famosa Dubai Duty Free Millennium Millionaire lotería que se celebra tradicionalmente en los Emiratos Árabes Unidos y ganó el premio mayor de 1.000.000 de dólares .

La noticia fue publicada por el prestigioso diario de los Emiratos Árabes Unidos Khaleej Times .

Un secreto de 7 años: «Fue un sueño muy claro en el que ganaba»

Según el afortunado ganador, este hecho milagroso comenzó hace siete años. Por aquel entonces, soñó claramente que ganaba una enorme fortuna en la lotería de Dubái. Lo curioso es que en aquella época desconocía por completo que en los Emiratos Árabes Unidos se celebraran este tipo de loterías internacionales.

Más tarde, al enterarse del famoso juego Dubai Duty Free del aeropuerto de Dubái, decidió probar suerte sin descanso para hacer realidad su sueño:

«Empecé a comprar boletos varias veces al año porque no podía olvidar aquel sueño. Fue un sueño muy vívido y preciso, en el que aparecía exactamente mi victoria», cuenta.

Números personales y buenas noticias en Vladivostok

Según el marinero, el boleto de esta ocasión era completamente distinto de los anteriores: no eligió combinaciones al azar, sino números con un significado especial para su vida personal.

El ganador recibió la noticia del gran premio el 12 de agosto, mientras visitaba a su anciano padre, residente en Vladivostok.

Una fortuna de un millón de dólares no cambiará al marinero

A pesar de la considerable suma de 1 millón de dólares, el afortunado no tiene intención de cambiar radicalmente su vida ni de abandonar por completo su profesión. Afirmó que en el futuro podría dejar los duros trabajos físicos a bordo de los barcos, pero que no abandonaría el sector marítimo.

El nuevo millonario también reveló su secreto a los demás:

«Elijan números directamente relacionados con su vida, que sean valiosos y queridos para ustedes», aconsejó a quienes esperan tener suerte.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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