Un hombre chino simuló su muerte para escapar de la cárcel

En la provincia china de Hunan, un hombre escenificó su propia muerte para evitar ser procesado después de conducir ebrio. Sin embargo, la compleja trama fue descubierta durante la investigación policial y el hombre fue detenido.

Según la policía china, el sospechoso, identificado únicamente por su apellido, Si, había sido detenido recientemente por conducir bajo los efectos del alcohol. La investigación reveló que ya había sido detenido otras dos veces por conducir ebrio y sin licencia.

Tras ser detenido por tercera vez, el hombre, temeroso de recibir una pena de prisión, decidió fingir su muerte para evitar el castigo. También contó con la ayuda de familiares para llevar a cabo el plan.

Según la policía, el sospechoso compró un ataúd con antelación, esparció frascos de medicamentos vacíos alrededor de su casa y creó la impresión de que había muerto tras tomar una sobredosis de medicamentos.

El funeral también fue escenificado

Según el plan, la madre y la abuela del hombre le cubrieron el rostro con una tela durante el funeral. Dijeron a los vecinos que su cara había quedado gravemente desfigurada por los medicamentos.

Ese mismo día también se celebró un funeral de urgencia. Mientras tanto, el hombre escapó en secreto a otra provincia.

Después de detectar varias circunstancias sospechosas, los investigadores comenzaron a comprobar los verdaderos detalles del caso. Descubrieron que el ataúd supuestamente había sido comprado antes de la muerte, que no se había llamado a una ambulancia, que no se había avisado a la policía y que no existía ningún registro oficial de la muerte ni del entierro.

Tras analizar la información obtenida de los vecinos y las imágenes de las cámaras de vigilancia, la policía descubrió que el hombre estaba vivo. Después fue detenido en otra región.

El tribunal condenó al hombre a cinco meses de prisión y le impuso una multa de 20.000 yuanes . También se inició un proceso legal contra su madre y su abuela, sospechosas de esconderlo y de ocultar información a las fuerzas del orden.

Así, el plan del hombre, que había escenificado su propia muerte para escapar de la cárcel, fue descubierto gracias a la información de los vecinos y a las cámaras de vigilancia.