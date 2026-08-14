El Como estudia el fichaje del delantero del Chelsea Liam Delap

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El Como estudia el fichaje del delantero del Chelsea Liam Delap

El club italiano Como trabaja activamente en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar su línea ofensiva antes de la próxima temporada. Según informa Goal.com, el equipo, tras estancarse las negociaciones por el fichaje de Moise Kean, se ha visto obligado a centrar su atención en el delantero del Chelsea Liam Delap. Sobre este asunto, Goal.com informa .

La dirección de este ambicioso equipo italiano considera prioritario incorporar a un goleador experimentado antes de una temporada exigente. Debido a las dificultades inesperadas surgidas en el mercado de fichajes, el director deportivo del club ha comenzado a buscar alternativas.

Los planes para reforzar el ataque

Para mantener la competitividad en el último tercio del campo, el equipo necesita un delantero de garantías. El jugador del Chelsea Liam Delap es uno de los jóvenes atacantes que han despertado el interés del Como gracias a sus condiciones físicas y a su experiencia al más alto nivel.

Actualmente, las negociaciones entre ambas partes se encuentran en una fase inicial. Los responsables del club evalúan cuidadosamente la posibilidad de presentar una oferta oficial y la viabilidad real del fichaje.

Opciones tácticas y profundidad de plantilla

Desde el punto de vista táctico, incorporar a un delantero centro móvil y físicamente potente ofrecería opciones adicionales al cuerpo técnico. Un futbolista capaz de iniciar la presión desde el ataque encaja plenamente con las exigencias del fútbol moderno.

La profundidad de plantilla será fundamental para afrontar con éxito las competiciones nacionales y otros retos durante la temporada. Mantener un nivel de juego constante y crear una competencia sana por un puesto en el once titular siguen siendo algunos de los principales objetivos del club.

ComoChelseaLiam DelapFichajeSerie A
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