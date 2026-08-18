Connor Gallagher anuncia que espera su primer hijo

El centrocampista del Tottenham, Connor Gallagher, y su prometida Aine May Kennedy anunciaron que esperan su primer hijo. Esta información, Goal.com la ha confirmado. La feliz noticia despertó un gran interés y numerosas reacciones afectuosas entre los aficionados del futbolista y toda la comunidad futbolística.

La pareja compartió una sesión de fotos especial en sus cuentas de Instagram para anunciar este importante acontecimiento. Kennedy publicó varias imágenes tomadas en la naturaleza y añadió el resultado de una ecografía. El texto de la publicación señala que el bebé nacerá previsiblemente en enero del próximo año.

Una ola de felicitaciones desde el mundo del fútbol

Tras el anuncio, numerosos futbolistas, clubes y allegados comenzaron a enviar rápidamente sus mejores deseos a la pareja. En particular, sus compañeros del Tottenham, Mikey Moore, Pedro Porro y Kevin Danso, dejaron sus felicitaciones en los comentarios. Sus antiguos compañeros del Atlético de Madrid y Crystal Palace también compartieron esta alegría.

La cuenta oficial del Atlético de Madrid fue una de las que envió sus mejores deseos a la joven familia. Esto demuestra que el futbolista mantiene una relación cordial con su antiguo club. Las esposas y parejas de los jugadores de la selección de Inglaterra también estuvieron entre quienes enviaron sus felicitaciones.

Nuevas responsabilidades sobre el campo y preparación de pretemporada

Además de los importantes cambios en su vida personal, Connor Gallagher también presta especial atención a su carrera profesional. Tras llegar al club en enero, se prepara para disputar su primera temporada completa con el Tottenham. El futbolista también habló sobre su proceso de adaptación al nuevo sistema del entrenador Roberto De Zerbi.

Gallagher explicó que en el equipo se están formando un nuevo ambiente, nuevos rostros y un nuevo estilo de juego. Durante la pretemporada, la principal tarea fue entender correctamente las exigencias del entrenador y hablar el mismo idioma sobre el campo. Ahora, se espera que el centrocampista desempeñe un papel importante con el Tottenham en la nueva temporada de la Premier League, mientras se prepara para ser padre.