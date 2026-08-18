Apple cambia las comisiones y las reglas de la App Store en la Unión Europea

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Apple cambia las comisiones y las reglas de la App Store en la Unión Europea

Apple anunció la simplificación de la estructura de comisiones para las aplicaciones en la Unión Europea con el objetivo de resolver sus desacuerdos con la Comisión Europea y cumplir plenamente la Ley de Mercados Digitales. Estos cambios buscan flexibilizar los estrictos requisitos que el gigante tecnológico impone a las tiendas de aplicaciones y los sistemas de pago alternativos en la región. Techcrunch.com informa de ello.

Según ixbt.com, con el nuevo modelo Apple eliminó el complejo pago Core Technology Fee, basado en el número de instalaciones, e introdujo una comisión única del 5 % para las aplicaciones distribuidas fuera de la App Store o en páginas web. También se revisaron las tarifas para los pagos alternativos y las compras dentro de la aplicación.

Nuevas tasas de comisión y condiciones financieras

Cabe recordar que el año pasado los reguladores de la Unión Europea multaron a Apple con 500 millones de euros por incumplir las normas y amenazaron con imponer sanciones adicionales. El enfoque presentado inicialmente fue calificado por sus críticos como «cumplimiento malicioso», y su excesiva complejidad provocó numerosas protestas.

Según las condiciones actualizadas, Apple fijó en el 26 % la comisión por las compras dentro de la aplicación, frente al 30 % de las condiciones tradicionales. Al mismo tiempo, se mantiene la tasa preferencial del 15 % para la mayoría de los desarrolladores que participan en programas para pequeñas empresas, miniaplicaciones y asociaciones de contenido de vídeo. Las aplicaciones con suscripciones de renovación automática también podrán beneficiarse de esta ventaja después del primer año.

Se flexibilizan los requisitos para las tiendas de aplicaciones alternativas

La comisión para las aplicaciones que utilizan procesadores de pago alternativos es del 20 %, mientras que para los participantes en programas especiales se reduce al 10 %. Además, los desarrolladores deberán mantener durante 12 meses el método de pago que hayan elegido.

Las nuevas reglas han flexibilizado considerablemente los requisitos para los desarrolladores que quieran abrir una tienda de aplicaciones alternativa. Antes debían demostrar que habían alcanzado millones de descargas en la Unión Europea o acreditar que contaban con grandes recursos financieros. Ahora también pueden demostrar su estabilidad financiera mediante alternativas como la condición de sociedad anónima, auditorías financieras o financiación de capital riesgo.

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Abror Shuhratov
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