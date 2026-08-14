Alan Smith revela qué espera de Bukayo Saka

Es fundamental que el líder del Arsenal, Bukayo Saka, recupere su mejor nivel en la temporada 2026/27 y contribuya de forma importante al ataque del equipo. Según Goal.com, la leyenda del club Alan Smith afirmó que el extremo inglés tiene motivos de sobra para superar su racha de lesiones y recuperar su antigua forma. Goal.com informa de ello.

La temporada pasada, Bukayo Saka ganó el título de la Premier League con el Arsenal y ejerció como capitán en varios partidos. Sin embargo, solo marcó 11 goles en todas las competiciones, su cifra más baja de los últimos cinco años. Aun así, haber superado los diez goles en cada una de las cinco temporadas anteriores demuestra su regularidad.

Formado en la academia de Hale End, Saka alcanzó la marca de 20 goles en la temporada 2023/24. En aquel momento parecía destinado a situarse entre los mejores extremos del fútbol mundial. No obstante, estrellas como Lamine Yamal, Michael Olise y Vinícius Júnior han elevado los estándares en los últimos años, mientras que varias lesiones desafortunadas frenaron ligeramente el desarrollo de Saka.

Las lesiones y su impacto

El futbolista se vio obligado a perderse 40 partidos de su club y de su selección durante las dos últimas temporadas debido a diversas lesiones, lo que le hizo perder el ritmo. Incluso el Mundial de verano de 2026 afectó a su condición física. A pesar de ello, especialistas y exjugadores siguen valorando positivamente su potencial.

En declaraciones a Goal.com en colaboración con BestBettingSites.co.uk, Alan Smith afirmó: «No veo ninguna razón por la que no pueda recuperar su mejor nivel. Las lesiones solo provocan una pérdida de ritmo y confianza. Si disfruta de un buen periodo sin lesiones y encadena una serie de partidos regulares, es natural esperar que vuelva a su nivel anterior». El regreso de un jugador así podría ser decisivo para el Arsenal en la lucha por el título.

La situación del ataque del Arsenal

Como el club no incorporó a ningún nuevo delantero durante el mercado de fichajes de verano, los jugadores de la plantilla actual deben demostrar su calidad. El delantero sueco Viktor Gyökeres se prepara para su segunda temporada en el Emirates Stadium. La campaña pasada marcó 21 goles en todas las competiciones.

Sin embargo, el Arsenal está repartiendo la responsabilidad ofensiva entre todo el equipo en lugar de cargarla sobre un solo jugador. Por ello, Alan Smith considera que Bukayo Saka no solo debe jugar bien y dar asistencias, sino también marcar más goles para ayudar al equipo.