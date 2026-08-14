Jamie Carragher, asombrado por la situación de Myles Lewis-Skelly

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Jamie Carragher, asombrado por la situación de Myles Lewis-Skelly

El experto del fútbol inglés y exdefensa del Liverpool Jamie Carragher se mostró completamente desconcertado por las informaciones que apuntan a que el Arsenal, club londinense, está dispuesto a vender a su canterano Myles Lewis-Skelly durante el mercado de fichajes de verano. Durante su intervención en el programa The Overlap Fan Debate, el especialista afirmó que resulta imposible entender la lógica de esta decisión y la calificó de extraña e inesperada. Goal.com informa de ello.

Según la información de varias fuentes, el centrocampista de 19 años habría sido ofrecido al Manchester United y al Chelsea, rivales del Arsenal en la Premier League. Sin embargo, ni el jugador ni sus representantes habrían expresado su deseo de abandonar el equipo, lo que apunta a una iniciativa del Arsenal y ha sorprendido tanto a los especialistas como a los aficionados.

La competencia en el centro del campo y el futuro del joven talento

La competencia en el centro del campo se intensificó aún más en el conjunto londinense tras el fichaje de Bruno Guimarães, procedente del Newcastle United por 75 millones de libras esterlinas. A pesar de ello, el futbolista inglés, que había afrontado dificultades al inicio de la pasada temporada, logró hacerse con un puesto en el once titular al final del curso. En particular, disputó la final de la Champions League contra el Paris Saint-Germain, un partido que llegó a la tanda de penaltis, y se convirtió en el segundo futbolista inglés más joven en ser titular en una final en la historia de la competición.

En opinión de Jamie Carragher, el Arsenal podría cometer un grave error al desprenderse de un jugador tan talentoso, formado en su academia de Hale End. El exfutbolista destacó que es natural que los jóvenes atraviesen altibajos durante sus carreras, pero insistió en que el potencial de Lewis-Skelly es enorme.

Las actuaciones de Myles Lewis-Skelly en el panorama internacional

El especialista elogió el rendimiento del joven futbolista como lateral izquierdo en el partido fuera de casa contra el Real Madrid, así como su actuación como centrocampista en la final frente al Paris Saint-Germain. Señaló que solo los jóvenes verdaderamente talentosos pueden ofrecer actuaciones de ese nivel.

Cabe recordar que el actual contrato del jugador con el Arsenal, que juega en el Emirates Stadium, está vigente hasta 2030. Después de marcar contra el Como, mostró un corazón a los aficionados de la grada, dejando claro su deseo de continuar en el equipo.

Mikel Arteta, al ser preguntado por estos rumores de fichaje, afirmó que el interés de otros clubes por sus futbolistas es una señal positiva de que están haciendo un buen trabajo. Sin embargo, se negó a comentar las especulaciones actuales.

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