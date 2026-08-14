Tecno Pova 8 Pro presentado: AMOLED de 144 Hz y batería de 6500 mA•ch

La compañía Tecno presentó oficialmente su nuevo smartphone insignia, el Pova 8 Pro, en el mercado de las tecnologías modernas. Según ixbt.com, este dispositivo busca atraer a los usuarios con su enorme batería, su avanzada pantalla y su inusual diseño espacial, y se espera que se convierta en uno de los líderes del segmento medio. Ixbt.com informa .

Pantalla y capacidades gaming

El nuevo smartphone cuenta con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas compatible con una frecuencia de actualización de 144 Hz. Su brillo máximo alcanza los 4500 nits y está protegida por un resistente cristal Corning Gorilla Glass 7i. Esto garantiza una imagen nítida incluso bajo la luz directa del sol.

Para los jugadores, el dispositivo incorpora un chip gráfico P1 dedicado. Este procesador permite aumentar la frecuencia de cuadros hasta 144 cuadros por segundo en algunos juegos. El smartphone también funciona con un procesador MediaTek Dimensity 7400 Ultimate y ofrece hasta 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

Cámara y autonomía

El panel trasero incorpora un módulo de cámara triangular acompañado de una pantalla Mini LED configurable. La cámara principal utiliza un sensor LYTIA 700C de 50 megapíxeles con estabilización óptica. Le acompañan un módulo ultra gran angular de 8 megapíxeles y una cámara frontal de 13 megapíxeles.

Una de las principales ventajas del smartphone es su batería de 6500 mA•ch. Admite carga rápida de 45 vatios, carga bypass y carga por cable inversa de 10 vatios. Esto permite utilizar el dispositivo durante mucho tiempo sin preocuparse por la batería.

Protección y funciones adicionales

La protección del cuerpo ha recibido especial atención: el modelo cumple simultáneamente varios estándares, con niveles de protección IP66, IP68, IP69 e IP69K. Para evitar el sobrecalentamiento, incorpora una cámara de vapor con una superficie de 5000 mm².

El dispositivo también incluye un módulo NFC, un puerto infrarrojo, altavoces estéreo con ajustes Dolby Atmos y compatibilidad con Hi-Res Audio. Se entrega con Android 16 y la interfaz HiOS 16. El fabricante garantiza tres grandes actualizaciones del sistema y tres años de parches de seguridad.

El Tecno Pova 8 Pro estará disponible en blanco, negro y verde, con configuraciones de 8/256, 12/256 y 12/512 GB. También se presentó una edición limitada especial Tonino Lamborghini, técnicamente idéntica, pero con un diseño exclusivo.