Alineaciones anunciadas para el partido Francia-Suecia

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Alineaciones anunciadas para el partido Francia-Suecia

El importante encuentro entre las selecciones nacionales de Francia y Suecia está a punto de comenzar en el marco de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El enfrentamiento, que se llevará a cabo en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, comenzará el 1 de julio a las 02:00, hora de Tashkent. El equipo ganador se enfrentará a Paraguay en los cuartos de final.

Francia alinea una línea de ataque estelar

El seleccionador francés ha incluido a casi todos sus jugadores clave en el once inicial para este decisivo duelo de playoffs.

El ataque estará liderado por Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise y Bradley Barcola. En la defensa central, se ha situado la pareja William Saliba y Dayot Upamecano.

Los «Bleus» son considerados uno de los principales favoritos de este mundial. Los puntos fuertes de Francia son la alta velocidad, la habilidad individual y una gran variedad de opciones ofensivas.

Suecia confía en Isak y Gyokeresh

La selección sueca también saltará al campo con una alineación ofensiva. Alexander Isak y Viktor Gyokeresh actuarán en la línea delantera de los escandinavos.

Anthony Elanga podría causar problemas a la defensa rival con su velocidad por la banda. En el centro del campo, Lucas Bergvall y Yasin Ayari intentarán controlar el juego.

Este duelo será una prueba muy difícil para Suecia. Sin embargo, los rápidos contraataques y sus potentes delanteros podrían representar un peligro serio para la defensa francesa.

Copa del Mundo 2026. Octavos de final

Francia — Suecia

Hora de inicio: 02:00, hora de Tashkent.

Francia: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Barcola, Dembele, Olise, Mbappe.

Suecia: Setterstrom, Lagerbylke, Lindelof, Gudmundsson, Svensson, Ayari, Straud, Bergvall, Elanga, Gyokeresh, Isak.

Francia es favorita por plantilla y calidad individual. Pero en los playoffs, un solo error puede terminar la participación de un equipo en el mundial. Por ello, los aficionados esperan un encuentro intenso y lleno de ataques.

FranciaSueciaKylian MbappéParaguay
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Shuhrat Razzakov
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