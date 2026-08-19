El Barcelona se lanza con firmeza a por el fichaje de Lautaro Martínez

El FC Barcelona ha comenzado a intensificar sus esfuerzos para reforzar su ataque y ha entablado negociaciones para fichar al capitán del Inter, Lautaro Martínez. Los catalanes tenían como objetivo hacerse con Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, durante el mercado de fichajes de verano, pero el conjunto madrileño rechazó tajantemente la oferta. Tras ello, la directiva blaugrana centró su atención en otro atacante argentino, en una operación que podría convertirse en uno de los acontecimientos más sonados de este mercado. Según Goal.com, la información ha sido publicada.

Según el conocido insider y presentador del pódcast Jijantes, Gerard Romero, la directiva del Barcelona ha comenzado a trabajar en un nuevo objetivo para su línea ofensiva. Después de que el fichaje de Julián Álvarez no se concretara, Lautaro Martínez se convirtió en la prioridad del director deportivo Deco y del entrenador Hansi Flick. En los últimos días se han dado los primeros pasos y las negociaciones entre las partes ya han comenzado.

La operación ya ha entrado en una fase práctica. Según la información del insider, Deco se reunió recientemente en Madrid con Alejandro Camaño, agente de Lautaro Martínez. Durante el encuentro, los representantes del jugador mostraron una actitud positiva ante la posibilidad de que el delantero argentino se trasladara a Barcelona. Esto ofrece esperanza al club catalán para intensificar las negociaciones en las últimas semanas del mercado.

La postura del Inter y las condiciones del contrato

Sin embargo, cerrar este fichaje no será fácil, ya que el club milanés no tiene intención de desprenderse de su capitán. Lautaro Martínez había renovado recientemente su contrato con el Inter. Según el nuevo acuerdo, se eliminó la cláusula de rescisión de 120 millones de euros, que anteriormente estaba vigente durante un periodo determinado. Ahora, cualquier club que quiera fichar al jugador deberá negociar directamente con la directiva del Inter.

Al igual que el Atlético de Madrid se mostró firme en el caso de Julián Álvarez, el Inter tampoco quiere vender a su capitán. Aun así, la realidad financiera del fútbol puede cambiar en cualquier momento. Según la fuente, todo dependerá del importe de la oferta recibida. Si la propuesta supera considerablemente el valor de mercado del jugador, la directiva del club, especialmente sus fondos financieros, podría verse obligada a estudiar seriamente la operación.

Con el cierre del mercado cada vez más cerca, las negociaciones entre el Barcelona y el Inter mantienen en vilo a toda la comunidad futbolística europea. El club catalán está realizando sus últimos intentos para solucionar sus problemas en ataque. La salida de Lautaro Martínez de Italia rumbo a la liga española podría convertirse en el fichaje más sonado de la temporada.